Schwarzach am Main (www.anleihencheck.de) - Die Experten vom "ZertifikateJournal" stellen in ihrer aktuellen Ausgabe eine Aktienanleihe mit Barriere (ISIN DE000HV4YB27/ WKN HV4YB2) der UniCredit auf die Aktie von wienerberger (ISIN AT0000831706/ WKN 852894) vor.wienerberger habe im dritten Quartal 2024 sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn einen Rückgang verzeichnet. Außerdem sei die Gewinnprognose fürs Gesamtjahr innerhalb kürzester Zeit zum zweiten Mal gesenkt worden. Das EBITDA werde nun auf 750 Mio. bis 770 Mio. Euro geschätzt. Die alte Prognose habe auf 800 Mio. bis 820 Mio. Euro gelautet. Auslöser für die Korrektur sei vor allem die schwächer als angenommene Dynamik auf dem US-Neubaumarkt gewesen. In der Telefonkonferenz sei der Begriff der "vorübergehenden Verlangsamung", der bereits im zweiten Quartal erwähnt worden sei, erneut aufgegriffen worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...