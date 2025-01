Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Global Defensiv A (ISIN LU0163675910/ WKN 214466) konnte sich im Dezember mit einer Wertminderung in Höhe von 0,3% in einem nachgebenden Marktumfeld gut behaupten, so die Experten von Sauren.An den Rentenmärkten sei es zu Kursverlusten bei Staatsanleihen sowie bei Unternehmensanleihen hoher Bonität gekommen, da das Kapitalmarktzinsniveau deutlich angestiegen sei. Hochzinsanleihen hätten sich besser halten können, da sich die Zinsdifferenz zu Anleihen hoher Bonität verringert habe. ...

