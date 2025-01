Wien (www.fondscheck.de) - 98 Prozent der vermögensverwaltenden Fonds (VV-Fonds) haben das Jahr 2024 mit einem Wertzuwachs abgeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".Das zeige eine Marktauswertung von MMD Analyse & Advisory, einem Research- und Beratungshaus aus Arnsberg im Sauerland. "Dies erreichten die meisten VV-Fonds mit einem vergleichsweise geringen Risiko, gemessen am maximalen Verlust (Maximum Drawdown) und der Schwankungsintensität der Kurse (Volatilität) im vergangenen Jahr", teile das Analysehaus mit. Untersucht worden seien rund 1.500 defensive, ausgewogene, offensive und flexible VV-Fonds mit einem Volumen von über 10 Millionen Euro, die in Deutschland und/oder Österreich zum Vertrieb zugelassen seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...