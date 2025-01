Kürzlich machten noch Spekulationen die Runde, laut denen die Lufthansa bei einer möglichen Übernahme der portugiesischen Airline TAP nicht mehr die erste Wahl sein könnte. Doch selbst wenn dies zutreffen sollte, so scheint der deutsche Konzern mit seiner Einkaufstour noch lange nicht am Ende zu sein. Wie gestern bekannt wurde, steigt man bei der lettischen Air Baltic ein.Über eine Vereinbarung zum Erwerb von Wandelanleihen will die Lufthansa (DE0008232125) sich demnach für 14 Millionen Euro rund zehn Prozent an Air Baltic sichern. Inkludiert wäre ...

Den vollständigen Artikel lesen ...