Von Dominic Chopping

DOW JONES--Die Nordea Bank erwägt ein neues Aktienrückkaufprogramm, nachdem sie im vierten Quartal einen Gewinn in etwa auf Vorjahresniveau erzielt und die Markterwartungen erfüllt hat.

Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn lag im Berichtsquartal bei 1,13 Milliarden Euro, nach 1,11 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie die in Helsinki ansässige Bank mitteilte. Der Zinsüberschuss ging um 4,7 Prozent auf 1,85 Milliarden Euro zurück. Analysten hatten in einer Umfrage von Factset im Konsens mit einem Überschuss von 1,13 Milliarden Euro und einem Zinsüberschuss von 1,84 Milliarden Euro gerechnet.

Die Gesamteinnahmen stiegen, denn während der Zinsüberschuss nach den Leitzinssenkungen leicht zurückging, legten die Einnahmen aus Gebühren und Provisionen weiter zu, wie Nordea mitteilte. Der Zinsüberschuss misst die Differenz zwischen dem, was Banken mit Krediten verdienen, und dem, was sie Kunden für Einlagen zahlen. Die Märkte für Hypotheken- und Unternehmenskredite in Skandinavien entwickelten sich weiterhin schwach, aber die Nachfrage nach neuen Kredit nahm zu, was auf eine Erholung der Wohnungsmärkte hindeutet.

Die Bank schlug für das Gesamtjahr 2024 eine Dividende von 0,94 Euro vor, 2 Cent mehr als für das Jahr 2023, und kündigte an, überschüssiges Kapital weiterhin für Aktienrückkäufe zu verwenden. Das aktuelle Aktienrückkaufprogramm werde am 28. Februar abgeschlossen und Nordea führe bereits Gespräche über ein neues Programm.

Für das Jahr 2025 erwartet Nordea eine Eigenkapitalrendite von über 15 Prozent, gegenüber 16,7 Prozent im Jahr 2024.

Die harte Kernkapitalquote (Tier-1) lag bei 15,8 Prozent, verglichen mit 17,0 Prozent im Vorjahr.

