Karlsruhe (ots) -Mit einem klaren Fokus auf innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Big Data optimiert Exxeta Prozesse und entwickelt maßgeschneiderte Strategien und Softwarelösungen. Damit hilft Exxeta seinen Kund:innen, Geschäftsmodelle zukunftssicher zu gestalten und sich erfolgreich im digitalen Zeitalter zu positionieren.Die technologische Landschaft verändert sich schneller denn je. Unternehmen, die im digitalen Zeitalter erfolgreich bleiben wollen, müssen den Wandel aktiv mitgestalten. Exxeta hat sich als starker Partner etabliert, der Unternehmen mit tiefgehendem Branchenwissen und neuesten Technologien unterstützt, um den digitalen Wandel voranzutreiben. Als führendes Technologie- und Beratungsunternehmen arbeitet Exxeta dabei an entscheidenden strategischen Punkten seiner Kund:innen, um maßgeschneiderte digitale Services zu entwickeln, umzusetzen und nachhaltige Transformationen zu ermöglichen.Künstliche Intelligenz: Mehr als nur TechnologieEin zentraler Baustein ist Künstliche Intelligenz (KI). Sie ermöglicht enorme Effizienzgewinne, etwa durch automatisierte Analysen, vorausschauende Wartung und datengetriebene Optimierungen.Durch den gezielten Einsatz von KI und weiteren zukunftsweisenden Technologien hilft Exxeta seinen Kund:innen, Prozesse effizient zu automatisieren und Innovationen voranzutreiben. Neue Technologien werden so integriert, dass sie nahtlos in bestehende Strukturen passen und nachhaltigen Erfolg ermöglichen. Viele Kund:innen unterschätzen, wie nachhaltig KI wirken kann: Automatisierte Analysen, optimierte Prozesse und präzisere Entscheidungen schaffen nicht nur kurzfristig Effizienzgewinne, sondern signifikante wirtschaftliche Vorteile."Künstliche Intelligenz hat sich längst von einer Insellösung für Spezialisten zu einer vielseitig einsetzbaren Technologie entwickelt", so Johannes Schmidt, Chief Business Builder bei Exxeta. "Heute begegnet uns KI nicht nur in der Produktentwicklung, sondern auch als Schlüssel zur Wissensstrukturierung und Optimierung von Geschäftsprozessen."Besonders in regulierten Branchen wie Energy, Financial Services, Automotive und dem öffentlichen Sektor hilft KI, komplexe regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen und gleichzeitig Innovationen voranzutreiben. "KI revolutioniert die Arbeitsweise und schafft neue Geschäftsmodelle", ergänzt Achim Kirchgässner, Mitgründer und Vorstand der Exxeta AG.Maßgeschneiderte Lösungen für jede BrancheIn enger Zusammenarbeit mit seinen Kund:innen entwickelt Exxeta Lösungen, die aktuelle Herausforderungen bewältigen und strategische Ziele unterstützen. Die digitale Transformation versteht Exxeta als kontinuierlichen Prozess, den das Unternehmen mit praxisorientierten Ansätzen begleitet. "Unser Ziel ist es, technologische Fortschritte so einzusetzen, dass sie echte Wettbewerbsvorteile schaffen", erklärt Achim Kirchgässner. Dieser Ansatz hat sich in zahlreichen Projekten bewährt. Exxeta agiert als beständiger Begleiter, der sich tief in die individuellen Bedürfnisse seiner Kund:innen einarbeitet, um maßgeschneiderte und nachhaltige Ergebnisse zu liefern.Technologie als Schlüssel für NachhaltigkeitEin aktuelles Projekt zeigt, dass technologische Lösungen nicht nur Effizienz steigern, sondern auch das Wachstum und die Nachhaltigkeit von Unternehmen unterstützen können: Mit Branchenwissen und technischem Know-how begleitet Exxeta, ein Unternehmen im Bereich erneuerbare Energien, auf dem Weg zu einem führenden Anbieter automatisierter Ertragsprognosen. Durch die Automatisierung eines Prognosetools sowie die Entwicklung skalierbarer Prozesse und IT-Infrastrukturen wurde die Rentabilität maßgeblich gesteigert. Auch in den eigenen Geschäftsstrategien sind Nachhaltigkeitsbestrebungen fest verankert, weshalb Exxeta sich als B Corp-zertifiziertes Unternehmen betiteln darf.Langfristige Partnerschaften für dauerhaften ErfolgMit mehr als 1.200 Mitarbeitenden begleitet Exxeta Unternehmen durch den gesamten Transformationsprozess - von strategischer Beratung über Implementierung bis hin zu kontinuierlicher Optimierung und Managed Services. Dabei steht stets ein ganzheitlicher Ansatz im Fokus, der den Erfolg in einer technologiegetriebenen Welt sichert.