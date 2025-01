München (ots) -Eine Reihe bekannter Moderatoren dominieren die neue Ratewoche bei "Wer weiß denn sowas?". Mit tatkräftiger Unterstützung durch die Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton treten die Prominenten mit dem nötigen Spaß und Ehrgeiz an, um die spannenden Quizfragen richtig zu beantworten, die ihnen Moderator Kai Pflaume stellt.Wofür wurde der Flughafen Kansai im japanischen Osaka 2024 mit einem internationalen Preis geehrt?a) Seit seiner Eröffnung 1994 ging kein einziges Gepäckstück verloren.b) Er ist der leiseste Flughafen der Welt.c) Fluggäste verbringen maximal 5 Minuten an der Sicherheitskontrolle.Folgende Rate-Duelle erwarten die Zuschauer in dieser Woche:· Moderatoren-Duell: Sie wurden in den 1990ern in quietschbunten Jacketts und mit ihren flotten Sprüchen zu bekannten TV-Stars. Werner Schulze-Erdel moderierte über tausendmal "Ruck Zuck" und danach 2700-mal das "Familien-Duell". Jörg Draeger forderte seine Kandidaten über viele Jahre in verschiedenen Sendern auf: "Geh aufs Ganze"! Wenn sie eine Niete erwischten, beglückte er sie mit einer Ratte namens "Zonk". Wer gewinnt den witzigen Ratewettstreit der Gameshow-Legenden?· Comedy-Duell: In der Impro-Comedy "Frei Schnauze" warfen sich Mike Krüger und Jan van Weyde 2022 erstmals die Bälle zu. Jetzt treffen sich der Mann, der "den Nippel durch die Lasche" zieht und sein Comedy-Kollege, der mit seinen Soloprogrammen "Große Klappe - Die Erste!" und "Weyder geht's!" auf Tour ist, zum witzigen Wettraten.· Schauspieler-Duell: In dem Bergsteigerdrama "Nordwand", das auf wahren Begebenheiten um den dramatischen Erstbesteigungsversuch der Eiger-Nordwand basierte, spielten Florian Lukas und Benno Fürmann zwei Freunde, die sich an das gefährliche Abenteuer wagten. Auf sicherem Boden, im Hamburger Flachland, treffen sich die beiden Schauspieler nun im "Wer weiß denn sowas?"-Studio zum fröhlichen Rateduell wieder.· Talk-Duell: Seit knapp zwei Jahren moderiert Laura Karasek sonntags die "NDR Quizshow", die erste und mit 25 Jahren dienstälteste regionale Quizshow im deutschen Fernsehen. Bei "Wer weiß denn sowas?" tritt "Quiz-Lauri" nun selbst als Kandidatin gegen die Influencerin und Reality-Show-Moderatorin Cathy Hummels an.· Börsen-Duell: Markus Gürne und Anja Kohl bewegen sich seit vielen Jahren professionell auf dem glatten Börsenparkett. Bei "Wirtschaft vor acht" präsentieren sie abwechselnd aktuelle Zahlen von der Frankfurter Börse. Und auch in den ARD-Nachrichtensendungen erklären sie fachkundig und verständlich komplexe Zusammenhänge aus der Welt der Wirtschaft. Ob den beiden Finanzexperten ihr Wissen auch bei der Beantwortung schräger Quizfragen weiterhilft?Die "Wer weiß denn sowas?"- Woche im Überblick:Montag, 3. Februar Werner Schulze-Erdel | Jörg DraegerDienstag, 4. Februar Mike Krüger | Jan van WeydeMittwoch, 5. Februar Florian Lukas | Benno FürmannDonnerstag, 6. Februar Laura Karasek | Cathy HummelsFreitag, 7. Februar Markus Gürne | Anja KohlHätten Sie gewusst, dass ...am Flughafen Kansai im japanischen Osaka seit seiner Eröffnung 1994 kein einziges Gepäckstück verloren ging? Das verdiente 2024 einen internationalen Preis.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk."Wer weiß denn sowas?" im Internet unter www.daserste.de/wer-weiss-denn-sowas"Wer weiß denn sowas?" in der ARD Mediathek: https://www.ardmediathek.de/daserste/wer-weiss-denn-sowasPressekontakt:Fotos über www.ard-foto.deAgnes Toellner, ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5960567