Manchester, England (ots/PRNewswire) -In einem bahnbrechenden Schritt gibt ACE Money Transfer, ein führender Anbieter von internationalen Überweisungen, eine Partnerschaft mit Alipay, einer der weltweit führenden digitalen Zahlungsplattformen, bekannt. Die Partnerschaft ist ein bedeutender Meilenstein für ACE, da sie Alipay nahtlos in das bestehende Netzwerk von über 375.000 Auszahlungsstellen integriert und dem weltweiten Kundenstamm sichere und bequeme Geldtransfers eröffnet, mit besonderem Schwerpunkt auf der chinesischen Diaspora mit über 39,5 Millionen Menschen.Rashid Ashraf, CEO von ACE Money Transfer, sprach über die Vision des Unternehmens: "Die Partnerschaft mit Alipay ist ein entscheidender Moment für ACE Money Transfer. Indem wir unsere Kräfte mit Alipay bündeln, erweitern wir nicht nur einfach unser Netzwerk - der Schritt hat vielmehr direkte Auswirkungen auf Millionen von Menschen. Die Partnerschaft wird es Millionen von chinesischen Bürgern in 130 Ländern und Regionen weltweit ermöglichen, Geld an Angehörige zu senden, und zwar über einen sicheren und effizienten Kanal, der finanzielle Unterstützung für unzählige Familien sicherstellt."Die Partnerschaft zwischen ACE Money Transfer und Alipay bietet eine Vielzahl von Vorteilen, insbesondere für Kundinnen und Kunden innerhalb der chinesischen Diaspora:Unerreichter Komfort: Erhalten Sie mühelos internationale Überweisungen direkt auf Alipay-Geldbörsen oder Bankkarten, die mit einem Alipay-Konto verbunden sind.Sicherheit und Schutz: Sowohl ACE als auch Alipay legen größten Wert auf Sicherheit, damit jede Überweisung ihr Ziel sicher erreicht.Leistungsfähiges globales Netzwerk: Durch die große Reichweite von ACE in Kombination mit der starken Basis von Alipay in China haben Nutzerinnen und Nutzer mehr Möglichkeiten, Geld zu erhalten.Informationen zu ACE Money TransferACE Money Transfer mit Sitz in Manchester, Großbritannien, ist ein wachsender Überweisungsanbieter. Es bietet Online-Geldtransferdienste für Millionen von Expatriates mit einem umfangreichen Netzwerk von mehr als 375.000 Standorten in über 100 Ländern weltweit.Medienkontakt:+44 161 3936 999Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2606623/ACE_Expansion.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/ace-money-transfer-erweitert-globale-reichweite-durch-partnerschaft-mit-alipay-fur-reibungslose-uberweisungen-nach-china-302364331.htmlOriginal-Content von: Ace Money Transfer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151014/5960582