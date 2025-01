Krypto News: SEC erkennt Litecoin-ETF-Antrag an - explodiert jetzt der LTC-Kurs?

Im Januar 2024 wurde der erste Krypto-Spot-ETF in den USA genehmigt: Als die Bitcoin-ETFs damals auf den Markt gekommen sind, konnte der BTC-Token zum ersten Mal seit Jahren ein neues Allzeithoch daraufhin erreichen. Im Juli 2024 folgten die ersten ETH-Spot-ETFs für den US-Börsenmarkt - die allerdings nicht an den großen Erfolgen der BTC-Varianten anknüpfen konnten.

Nun scheint es so, als ob die US-Börsenaufsicht SEC unter neuer Führung einen weiteren Krypto-ETF überprüfen wird, denn jetzt wurde der Antrag für einen Litecoin-Spot-ETF offiziell von der Behörde anerkannt. Doch was genau bedeutet das für den LTC-Kurs?

15 Prozent Wachstum: Litecoin Kurs explodiert innerhalb von 24 Stunden

Bereits Mitte Dezember erklärte der Bloomberg-ETF-Spezialist Eric Balchunas in einem Tweet, dass weitere Krypto-ETFs im Jahr 2025 folgen dürften. Am wahrscheinlichsten sei es, dass Litecoin zunächst einen ETF bekommen wird, danach könnten XRP und Solana folgen. Zumindest der erste Teil seiner Aussage könnte sich jetzt schon bald bewahrheiten, denn die SEC hat den 19b-4-Antrag des Vermögensverwalters Canary Capital anerkannt.

Gerade dieser Antrag ist wichtig, weil er für die SEC mit einem fixen Zeitraum verbunden ist: Innerhalb der nächsten 240 Tage muss ich die US-Börsenaufsicht mit dem Antrag beschäftigen und diesen entweder genehmigen oder ablehnen. Die Tatsache, dass der Antrag ernst genommen wird, könnte bereits ein Hinweis auf eine neue Politik der US-Regierung sein.

Der Litecoin (LTC) Kurs der letzten 24 Stunden (Quelle: CoinMarketCap)

Der Markt reagiert auf diese Neuigkeit äußerst bullish und gerade der LTC-Token konnte merklich von den Spekulationen profitieren: Innerhalb der letzten 24 Stunden stieg der Litecoin Kurs zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels auf ein Preisniveau von 129,20 US-Dollar, was ein Plus von 13,75 Prozent darstellt. Viele Investoren spekulieren jetzt darauf, dass der Canaray Capital Litecoin ETF spätestens im September 2025 zugelassen wird und dann potenziell Milliarden an US-Dollar in das Projekt fließen werden. Selbst die Ethereum-Spot-ETFs haben laut aktuellen Daten von The Block mittlerweile fast 50 Milliarden US-Dollar an Kapital ansammeln können.

Litecoin wurde im Oktober 2021 als Hardfork von Bitcoin etabliert und setzt auf eine kürzere Blockzeit als der BTC-Token. Als Altcoin ist der LTC-Token mit fast allen Krypto-Wallets kompatibel, was einer der Hauptgründe für seinen beachtlichen Erfolg ist: Zuletzt stieg die Marktkapitalisierung der Kryptowährung mehrfach über die Marke von 10 Milliarden US-Dollar. Der Handel mit dem LTC Coin lässt sich einfach über alle gängigen Kryptobörsen durchführen und auch moderne Wallet-Anbieter wie Trust Wallet, MetaMask und Best Wallet bieten eine Litecoin-Unterstützung.

Best Wallet Token im Vorverkauf: Jetzt in den $BEST-Coin investieren?

Wer im Web3-Space unterwegs ist und regelmäßig mit Kryptowährungen handelt oder Waren und Dienstleistungen mit den digitalen Währungen bezahlen möchte, der benötigt hierfür eine sogenannte Krypto-Wallet. Eine der derzeit populärsten Lösungen hierfür bietet Best Wallet, die innerhalb von gerade einmal sechs Monaten am Markt bereits über 70.000 Nutzer verzeichnen kann. Bis zum Jahr 2026 möchte der Anbieter sogar 40 Prozent des Wallet-Marktes übernehmen.

Ein wichtiger Aspekt hierfür ist der $BEST-Token, der sich aktuell noch im Vorverkauf befindet und mittlerweile über 8,6 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln konnte. Doch warum genau sollten Krypto-Nutzer in die Kryptowährung investieren?

Besuche den Best Wallet Vorverkauf für weitere Informationen!

Der $BEST-Token soll nach dem offiziellen Coin Launch Zugriff auf gleich mehrere Features bieten. Dazu gehört ein früherer Zugriff auf Presale-Projekte, die mit der Best Wallet kompatibel sind. Hinzu kommen geringere Transaktionskosten bei der Nutzung der Krypto-Wallet sowie höhere Staking-Belohnungen über den Best Wallet Staking Bereich. Außerdem spielt der $BEST Coin eine wichtige Rolle bei der Governance des Projekts.

Frühzeitige Anleger haben zudem die Möglichkeit, auf das erste Presale-Staking-Programm zurückzugreifen, das aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 206 Prozent bietet. Wer also jetzt den Best Wallet Token zu einem Vorverkaufspreis von 0,0238 US-Dollar erwirbt, kann direkt ein erstes passives Einkommen damit generieren.

Kaufe noch heute $BEST-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.