NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel vor Quartalszahlen auf "Hold" belassen. Die Kombination aus disziplinierten Preisanpassungen und Kostensenkungen dürfte dazu beigetragen haben, dass die operative Marge des Konsumgüterkonzerns im Jahr 2024 über der Prognosebandbreite liegen werde, schrieb Analyst David Hayes in einem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 15:40 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2025 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006048432