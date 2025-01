Köln (ots) -Im Februar wird's auf RTL+ richtig spannend! Den Start macht die sechste Staffel von "Are You The One?" mit jeder Menge Drama und Herzklopfen, wenn die Kandidat:innen versuchen, ihr "Perfect Match" zu finden. Für den gemütlichen Filmabend mit Hollywood-Faktor sorgt der Blockbuster "Barbie" mit Margot Robbie. Serienfans können sich zudem auf die siebte und finale Staffel von "The Good Doctor" freuen. Außerdem lädt "Das Sommerhaus der Normalos" acht Paare ohne VIP-Status in sein berühmt-berüchtigtes "Häuschen Elend" ein.Reality4. Februar: RTL+ Original "Are You The One?", Staffel 6, 22 Folgen24. Februar: "Das Sommerhaus der Normalos", Staffel 1, 8 FolgenSerien1. Februar: "The Girls on the bus", Staffel 1, 10 Folgen, exklusiv1. Februar: "Preacher", Staffel 1-412. Februar: "The Real CSI: Miami", Staffel 1, 10 Folgen, auch bei RTL Crime21. Februar: "The Good Doctor", Staffel 7, 10 Folgen28. Februar: "Twisted Twins - Tödliches Doppel", Staffel 1, 2 Folgen, auch bei RTL CrimeDocutainment21. Februar: "Goodbye Deutschland", 9 Retro FolgenFilme9. Februar: "First Class", exklusiv12. Februar: "Barbie"14. Februar: "Fitoor - Verbotene Liebe", auch bei RTL Passion18. Februar: "Meg 2: Die Tiefe"Dokumentationen1. Februar: "Ein Leben mit Wölfen", auch bei GEO Wild6. Februar: "Schlagerliebe hautnah - Mickie Krause", auch bei RTL und RTLup12. Februar: "Picasso", auch bei GEO14. Februar: "Der Bieber - Held der Flüsse", auch bei GEO Wild15. Februar: "My Way", exklusiv21. Februar: "Die Farm in den Alpen", auch bei GEO Wild28. Februar: "Grand Desings Schweden: Der Weg zum Traumhaus", auch bei RTL Living28. Februar: "Geheimnisvolle Insekten", auch bei GEO WildSport1. Februar: "LIVE: OKTAGON 66: Engizek vs. Salamone"1. Februar: "LIVE: Premier League: AFC Bournemouth vs. FC Liverpool"2. Februar: "LIVE: NFL Pro Bowl Games 2025"13. Februar: "UEFA Europa League / Conference League: Play-offs zur KO Runde, Hinspiel"15. Februar: "LIVE: Premier League: Leicester City vs. FC Arsenal"20. Februar: "UEFA Europa League / Conference League: Play-offs zur KO Runde, Rückspiel"21. Februar: "UEFA Europa League & UEFA Europa Conference League: Auslosung Achtelfinale"22. Februar: "LIVE: OKTAGON 67: Creasey vs. Adamia"22. Februar: "LIVE: Premier League: Aston Villa vs. FC Chelsea"26. Februar: "LIVE: Premier League: Nottingham Forest vs. FC Arsenal"Kids7. Februar: "Peppa Pig", Staffel 10, auch bei TOGGO8. Februar: "Maurice der Kater", auch bei RTL Super21. Februar: "Pokémon Horizonte", Staffel 2TV-Highlights in der Preview3. Februar: "Promi First Dates", ab 10.2. auch bei VOX4. Februar: "Dünentod - Ein Nordsee-Krimi", Teil 6 & 7, wöchentlich, ab 11.2. auch bei RTL4. Februar: "Lego Masters", Staffel 6, 6 Folgen, ab 11.2. auch bei VOX5. Februar: "Stern TV Reportage: Der Fastfood-Hype", am 12.2. auch bei VOX9. Februar: "Grill den Henssler", 6 Folgen, ab 16.2. auch bei VOX12. Februar: "Stern TV Reportage Spezial: 30 Jahre Familie Ritter", am 19.2. auch bei RTL12. Februar: "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab", um 20:15 Uhr auch bei RTL17. Februar: "First Dates Hotel", ab 24.2. auch bei VOX25. Februar: "Alpentod - Ein Bergland-Krimi", ab 4.3. auch bei RTLHörbuch12. Februar: "60 ist das neue 60 - Und warum es überhaupt nicht weh tut", mit Katja BurkhardMusikPlaylist "RTL+ Super Charts", die angesagtesten Hits in Deutschland, Zur Playlist (https://plus.rtl.de/musik/playlist-13475552423)Podcastab 17. Februar: "Let's Dance - der offizielle Podcast", Kandidat:innen Vorstellung, täglich (17.,18.,19.,20.2.), danach wöchentlichMehr Infos zu weiteren Highlight-Formaten im Februar:4.2: RTL+ Original "Are You The One?", Staffel 6, 22 FolgenEndlich geht AYTO in die nächste Runde: Am 4. Februar 2025 startet die 6. reguläre Staffel der beliebten Dating-Reality, moderiert von Sophia Thomalla. 21 Singles begeben sich auf die Suche nach ihrem Perfect Match, in der Hoffnung, am Ende 200.000 Euro mit nach Hause zu nehmen. Denn nur wenn in der 10. Matching Night alle zehn Lichter angehen, gewinnt die Gruppe den Jackpot. Doch bis dahin wird geflirtet und gefeiert, was das Zeug hält - dabei entstehen nicht nur Gefühle, sondern auch das ein oder andere Drama.12.2: "60 ist das neue 60 - Und warum es überhaupt nicht weh tut", mit Katja BurkhardDie bevölkerungsstärksten Generationen in Deutschland gehen stramm auf die 60 zu. In den Köpfen vieler Frauen ist die "6" vor dem eigenen Alter immer noch das große Schreckgespenst: Jetzt bin ich alt, jetzt geht nichts mehr. "Was für ein Quatsch!", sagt Katja Burkard. Sie schildert aus eigener Erfahrung, welche Themen Frauen in diesem Alter umtreiben, und beschreibt die Zeit zwischen 50 und 60 als neue "defining decade" - eine Zeit, in der wir uns neu erfinden, in der wir Weichen stellen und unser Leben in vollen Zügen genießen können. "Es ist fantastisch, was ich bis hierhin schon alles gewuppt, geschafft, bewältigt, überstanden und verstanden habe." - Katja Burkard12.2.: "Barbie"Rosa Träume treffen auf Realität: Der weltweit erfolgreichste Film 2023 "Barbie" kommt zur All Inclusive Entertainment App RTL+. Im Barbieland lebt die Stereotyp-Barbie (Margot Robbie) glücklich mit ihren anderen Versionen und den Kens. Doch plötzlich überkommen sie Angst und Selbstzweifel, und sie beginnt, über den rosa Tellerrand hinauszudenken. Unverstanden von ihrem Umfeld, reist Barbie in die reale Welt. Dort trifft sie auf mächtige Männer von Mattel, ihre Erfinderin Ruth Handler und Gloria, die Verursacherin ihrer negativen Gefühle. Nach ihrer Rückkehr entdeckt Stereotyp-Barbie, dass sie im von den Kens übernommenen "Kendom" gelandet ist. Können sie sich versöhnen und aus der rosaroten Gehirnwäsche befreien? "Barbie" spielte weltweit über 1,4 Milliarden US-Dollar ein. In Deutschland allein sorgte der Film für über sechs Millionen Kinobesuche. Die erfolgreichste Liveaction-Comedy glänzt mit Starbesetzung: Neben Margot Robbie sind u.a. auch Ryan Gosling und America Ferrera zu sehen.24.2: "Das Sommerhaus der Normalos", Staffel 1, 8 FolgenBevor RTL in diesem Jahr zum zehnten Mal Tür und Tor zum überaus erfolgreichen "Sommerhaus der Stars" öffnet, schließt RTL+ bereits jetzt die Hütte auf und präsentiert ein neues Streaming-Highlight! Ab dem 24. 