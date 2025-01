Die MTU Aero Engines AG verzeichnet eine bedeutende Veränderung in ihrer Aktionärsstruktur, während der Aktienkurs sich weiterhin stabil entwickelt. Der Vermögensverwalter BlackRock hat seine Position am Triebwerkshersteller ausgebaut und hält nun insgesamt 13,54 Prozent der Stimmrechte. Dies entspricht einer Kombination aus direkten Aktienbeständen von 13,49 Prozent und Instrumenten in Höhe von 0,05 Prozent. Die Erhöhung der Beteiligung unterstreicht das Vertrauen des Investmenthauses in die langfristigen Perspektiven des Münchner Unternehmens.

Aktie zeigt sich widerstandsfähig

Der Aktienkurs von MTU Aero Engines bewegt sich derzeit auf einem soliden Niveau. Mit einem Kurs von 327,80 Euro notiert die Aktie nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 350,20 Euro, das am 23. Januar 2025 erreicht wurde. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Analystenerwartungen wider, die ein mittleres Kursziel von 351,70 Euro prognostizieren. Für das laufende Geschäftsjahr rechnen Experten zudem mit einer Anhebung der Dividende auf 2,37 Euro je Aktie, was gegenüber der Vorjahresdividende von 2,00 Euro eine deutliche Steigerung darstellt.

Anzeige

MTU Aero Engines-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue MTU Aero Engines-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten MTU Aero Engines-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für MTU Aero Engines-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

MTU Aero Engines: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...