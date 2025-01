Die Zahlen der European Automobile Manufacturers' Association (ACEA) geben Einblicke, in welchen Teilen Europas die Elektrifizierung des E-Lkw- und E-Busverkehrs voranschreitet. Während die Elektrobus-Nachfrage weiter hoch ausfällt, stagnierte 2024 der Roll-out von elektrifizierten Lkw. Auffällig: In Deutschland verhält es sich genau andersherum. Im Lkw-Bereich unterteilt die ACEA ihre Statistik in unterschiedliche Gewichtsspannen. Als mittelschwere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...