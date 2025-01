Die Commerzbank-Aktie zeigt sich derzeit in bemerkenswerter Verfassung und setzt ihren positiven Trend an der Frankfurter Börse fort. Im XETRA-Handel konnte das Bankpapier weitere Zugewinne verzeichnen und näherte sich mit 18,59 Euro seinem 52-Wochen-Hoch an. Die Handelsdynamik spiegelt sich in einem beachtlichen Handelsvolumen von über 1,6 Millionen gehandelten Aktien wider. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Vergleich zum Vorjahr, als die Aktie noch bei rund 10,15 Euro notierte. Die positive Entwicklung wird durch die Aussicht auf eine höhere Dividende gestützt - während für das vergangene Jahr eine Ausschüttung von 0,35 Euro je Aktie erfolgte, prognostizieren Marktbeobachter für das laufende Geschäftsjahr einen Anstieg auf 0,537 Euro.

Operative Entwicklung überzeugt die Märkte

Die operative Performance der Bank unterstreicht das gestiegene Vertrauen der Anleger. Im zurückliegenden Quartal konnte das Geldhaus seinen Umsatz deutlich auf 6,44 Milliarden Euro steigern, was einem Zuwachs von knapp 10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Gewinn je Aktie lag mit 0,54 Euro auf einem stabilen Niveau. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn von 2,11 Euro je Anteilsschein. Mit Spannung wird nun die Präsentation der Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2024 erwartet, die Mitte Februar ansteht.

