Der Klimawandel und die Erderwärmung schreiten nirgendwo so stark voran wie in der Arktis. Bereits in zwei Jahren könnte der Ozean erstmals "eisfrei" sein. Wobei der Begriff in der Wissenschaft nicht gänzlich ohne Eis bedeutet. Die Zeichen, dass der Zeitpunkt immer näher rückt, an dem der arktische Ozean eisfrei werden könnte, verdichten sich. Die neueste Abschätzung geht davon aus, dass Satellitenbilder schon 2027 einen ersten eisfreien Tag im nördlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...