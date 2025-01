Das Kabinett hat kurz vor der Ende der alten Legislaturperiode einen Aktionsplan E-Commerce verabschiedet. Dabei legt das Bundeswirtschaftsminister federführend Forderungen zur Regulierung des Onlinehandels mit Produkten aus Drittstaaten vor. Konkret enthält das Papier eine Reihe von Forderungen, die in dieser Form wenig neu sind, aber als Appell an die Europäische Union gerichtet sind. In erster Linie, das liest man bei vielen Punkten heraus, zielt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...