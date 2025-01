NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Adyen von 2100 auf 2200 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla zeigte sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie weiterhin überzeugt vom Zahlungsabwickler und dessen überlegenen Technologien. Adyen sei gut positioniert für ein beschleunigtes Nettoumsatzwachstum, das durch eine bessere Visibilität in den kommenden 12 Monaten und darüber hinaus gestützt werde, schrieb er./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 01:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: NL0012969182