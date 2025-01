Der Dax setzt auch nach der eminent wichtigen Leitzinsentscheidung der US-Notenbank vom gestrigen Mittwoch seine Rally fort. Dem Index gelang es, im heutigen Donnerstagshandel mit 21.700+ Punkten ein neues Rekordhoch auszubilden. Die 22.000 Punkte kommen in Reichweite und scheinen nur noch einen Katzensprung entfernt zu sein. Die Quartalsberichtssaison hat auch den Dax fest im Griff. So standen unter anderem am heutigen Donnerstag die mit ...

