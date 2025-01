NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen für das Schlussquartal 2024 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 4,65 Euro belassen. Auch die überraschend gute Entwicklung des stark schwankenden Lizenzgeschäfts ausgeklammert, gebe klare Signale einer Geschäftsbelebung bei dem Netzwerkausrüster, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2025 / 07:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2025 / 07:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FI0009000681