Bosten/München (ots) -Die diesjährige Untersuchung belegt starke globale Innovationstätigkeit mit starkem Schwerpunkt in der Halbleiterindustrie.Anaqua (https://anaqua.com/?utm_medium=press&utm_source=wire&utm_campaign=2024PatentReport), der führende Anbieter von Technologielösungen und Dienstleistungen für Innovation und dem Management geistigen Eigentums (IP), hat heute die jährliche Analyse der Anmeldedaten des US-amerikanischen Patent- und Markenamts (USPTO) auf Basis seiner AcclaimIP-Patentanalysesoftware veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der erteilten Patente während der letzten zwölf Monate um fast 6 Prozent auf 368.597 gestiegen ist."Der Anstieg der globalen Patentaktivitäten ist ein ermutigendes Zeichen dafür, dass Unternehmen weiterhin stark in neue Technologien investieren," sagte Bob Romeo, CEO von Anaqua. "Unsere marktführende AcclaimIP-Lösung hilft Kunden bei der Suche nach über 165 Millionen Patenten, um geistiges Eigentum zu analysieren, dessen Patentierbarkeit zu bestimmen und die wettbewerbsstarke Patentlandschaft zu bewerten. Wir sind stolz darauf, die innovativsten Unternehmen der Welt dabei zu unterstützen, bessere Entscheidungen für ihr Geschäft zu treffen."Die innovativsten UnternehmenMit 10.427 erteilten Patenten führt Samsung Electronics weiterhin die Liste der innovativsten Unternehmen an. Zu den Wachstumsbereichen gehören organische, lichtemittierende Festkörperbauelemente für mehrere Geräte, Schnittstellenanordnungen für elektrische Datenverarbeitung und Halbleiteranordnungen mit mehreren gemeinsamen Substraten.Zu den anderen Top Fünf der innovativsten Firmen gehören die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) mit 4.127 erteilten Patenten, LG Corp. mit 3.987, Qualcomm mit 3.474 und Apple mit 3.437 erteilten Patenten.Apples starker Fokus auf die Technologie für die Mehrfachnutzung digitaler Informationsübertragungswege, das lokale Ressourcenmanagement für drahtlose Kommunikation und weitere Innovationen im Bereich der drahtlosen Kommunikation sicherte dem Unternehmen die Platzierung in der Liste der Top Fünf Patentanmelder.Die innovativsten LänderUnternehmen mit Sitz in den USA führen weiterhin die weltweite Liste der erteilten US-Patente an, mit insgesamt 157.955. Allerdings verzeichneten sie im Vergleich zu den vorangegangenen zwölf Monaten einen Rückgang von nahezu 3 Prozent. Die USPTO-Analyse ergab, dass Länder aus dem asiatisch-pazifischen Raum (APAC) weiterhin stark in den Top Fünf vertreten sind, darunter Japan, gefolgt von China und Südkorea. Deutschland führte die europäischen Länder mit Platz 5 in der Liste an.Die besten InnovationsbereicheTop-Technologiebereiche nach Anmeldezahlen sind die Halbleitertechnologie, künstliche Intelligenz (KI), Patente mit medizinischem Bezug, 5G und virtuelle Realität (VR). Danach folgen Programmsteuerungseinheiten, Technologien zur Erkennung unbefugter Nutzer, chemiebezogene und drahtlose Technologien sowie Elektrofahrzeuge.Die weltweite Halbleiterinnovation trug dazu bei, dass das Gesamtvolumen der erteilten Patente in diesem Sektor im dritten Jahr in Folge gestiegen ist. Es kam zu einem Anstieg von 49.831 erteilten Patenten im Jahr 2021 auf 67.118 im Jahr 2024. Zu den Top-Unternehmen, die mit den meisten erteilten US-Patenten zu diesem Anstieg beitragen, gehören Samsung Electronics, TSMC, Intel, BOE und LG Corp.Das Gesamtvolumen der KI-Patenterteilungen stieg im vierten Jahr in Folge - von 34.544 im Jahr 2020 auf 54.022 im Jahr 2024 - mit Innovationen in den Bereichen der biologisch-verwandten KI, maschineller Lern-KI, Bild- oder Spracherkennungs-KI, szenenspezifischen Elementen der Bild-/Video-KI und allgemeine Bildanalyse."Unser jährlicher Patentbericht dient als Maßstab, um die Trends für die Patentaktivitäten der größten globalen Unternehmen und aufstrebenden Technologiebereichen zu verfolgen," sagte Shayne Phillips, Leiter von Analytic Solutions bei Anaqua. "Insbesondere die Zunahme der erteilten Halbleiter- und KI-Patente deutet auf ein gesundes, branchenübergreifendes Erfindungs-Ökosystem hin."Laden Sie die Infografik von Anaqua hier (https://go.anaqua.com/de/anaqua-analysis-of-uspto-patenting-statistics-2024) herunter. Um mehr über die AcclaimIP-Lösung von Anaqua zu erfahren, besuchen Sie acclaimip.com.Methodische VorgehensweiseDie Daten für diesen Bericht wurden mit dem AcclaimIP-System von Anaqua analysiert, einem Softwaretool für die Patentsuche und -analyse, das öffentliche Patentinformationen des USPTO nutzt. Die zur Ermittlung innovativer Unternehmen verwendete Metrik sind veröffentlichte und erteilte Patentanmeldungen in dem zwölfmonatigen Zeitraum vom 1. Dezember 2023 bis zum 30. November 2024.Über AnaquaAnaqua, Inc. ist ein führender Anbieter von integrierten Technologielösungen und Dienstleistungen für das Management von geistigem Eigentum (IP) für Unternehmen und Anwaltskanzleien. Die IP-Management-Softwarelösungen AQX® und PATTSY WAVE® bieten beide Best-Practice-Workflows mit Big-Data-Analysen und technologiegestützten Dienstleistungen, um eine intelligente Umgebung zu erzeugen, die dafür geschaffen wurde, um über IP-Strategien zu informieren, IP-Entscheidungsfindungen und IP-Abläufe zu ermöglichen, zugeschnitten auf die Bedürfnisse der einzelnen Segmente. Heute nutzt fast die Hälfte der 100 größten US-Patentanmelder und globalen Marken sowie eine wachsende Zahl an Kanzleien weltweit die Lösungen von Anaqua. Über eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsfachangestellte, Administratoren und Innovatoren verwenden die Plattform für ihr IP-Management. Mehr als eine Million IP-Führungskräfte, Anwälte, Rechtsanwaltsgehilfen, Administratoren und Innovatoren nutzen die Plattform für ihre IP-Management-Anforderungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Boston, mit Niederlassungen in den USA, Europa, Asien und Australien. 