Graphite One war eines von zwei Projekten für kritische Mineralien, die in der Rede des Gouverneurs namentlich erwähnt wurden

30. Januar 2025 - Vancouver, British Columbia / IRW-Press / Graphite One Inc. (TSX-V: GPH; OTCQX: GPHOF) ("Graphite One", "G1" oder das "Unternehmen") schätzt die Erwähnung von Graphite One durch Alaskas Gouverneur Mike Dunleavy in seiner Rede zur Lage des Bundesstaates vor der Legislative Alaskas am 29. Januar 2025. Graphite One war eines von zwei Projekten in Alaska, die in der Rede des Gouverneurs namentlich erwähnt wurden, in der er die wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Auswirkungen der Erschließung kritischer Mineralien betonte.

"Die Lagerstätte Graphite One, die größte in Nordamerika, nördlich von Nome, wird mit der Unterstützung einer Subvention des Verteidigungsministeriums weiterentwickelt", sagte Gouverneur Dunleavy vor den Abgeordneten Alaskas. "Die Bauarbeiten bei diesem Projekt könnten 2027 beginnen und die Mine könnte bereits 2029 produzieren."

"Wir alle bei Graphite One freuen uns über die Unterstützung, die Gouverneur Dunleavy unserem Projekt kontinuierlich entgegenbringt", sagte Anthony Huston, CEO von G1. "Er sieht die Strategie, die wir verfolgen, um die 100-prozentige Abhängigkeit der USA von Graphit aus dem Ausland zu überwinden, als Schlüssel zu jener Art von Projekten für kritische Mineralien, die Alaskas Rolle als wesentliche US-Quelle für die Metalle und Mineralien verdeutlichen, die das 21. Jahrhundert revolutionieren. Importe aus dem Ausland - von fragwürdigen ausländischen Unternehmen, aus instabilen Ländern und selbst von freundlich gesinnten Verbündeten - werden nicht ausreichen, um mit dem Wachstum Schritt zu halten. Unter dem Strich bedeutet das, dass in einer Welt, die Graphit braucht, Amerika Graphite One braucht."

Der Gouverneur von Alaska unterstrich in seiner Rede auch die Notwendigkeit einer Reform der Genehmigungsverfahren auf staatlicher Ebene, um die Bestrebungen auf Bundesebene zu ergänzen, die US-Präsident Trump bei seinen ersten Dekreten priorisiert. Gouverneur Dunleavy wies auf die einzigartige Rolle Alaskas als einziger arktischer US-Bundesstaat hin und sagte: "Als Gouverneur könnte ich mich nicht mehr auf die nächsten vier Jahre freuen, in denen wir mit Präsident Donald J. Trump den Alaska-freundlichsten Präsidenten aller Zeiten haben. US-Präsident Trump hat Alaska von allen 50 Bundesstaaten für eine Reihe von Dekreten ausgewählt. Dies ist beispiellos - und zeigt, dass er die Bedeutung Alaskas als Lösung für Amerikas Energie-, Produktions- und nationale Sicherheitsprobleme sieht."

Präsident Trump nahm Graphit in die erste Liste der kritischen Mineralien der US-Regierung im Jahr 2018 auf - als eines von vier kritischen Mineralien, bei denen die USA zu 100 % von Importen abhängig sind, während sie alle sechs Indikatoren der Liste für den Industrie-/Verteidigungssektor erfüllen.

Klicken Sie hier, um die Pressemitteilung vom 23. Januar 2025 mit dem Titel "Graphite One Comments on Energy and Critical Mineral Executive Orders Issued by President Donald Trump" aufzurufen.

Die Rede von Gouverneur Dunleavy kann hier aufgerufen werden.

Graphite Ones Strategie für eine heimische Lieferkette

Da die Vereinigten Staaten bei Anodenmaterialien zu fast 100 Prozent von Importen abhängig sind, entwickelt Graphite One eine Komplettlösung für eine hochentwickelte Graphit-Lieferkette in den USA, die in der Lagerstätte Graphite Creek verankert ist. Graphite Creek wird vom US Geological Survey als größte Graphitlagerstätte in den USA gelistet und zählt auch zu den größten der Welt. Der Plan für das Projekt Graphite One umfasst eine Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien und Batterieanoden in der Stadt Warren im US-Bundesstaat Ohio. Der Plan sieht außerdem eine Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Graphit und anderen Batteriematerialien vor, die ebenfalls am Standort in Ohio angesiedelt werden soll und das dritte Glied in der Kreislaufwirtschaftsstrategie von Graphite One darstellt. Die Errichtung dieser Anlagen hängt von einer entsprechenden Finanzierung ab.

Über Graphite One Inc.

GRAPHITE ONE INC. widmet sich auch weiterhin der Erschließung seines Projekts Graphite One (das "Projekt"), um sich als amerikanischer Produzent von hochgradigen Anodenmaterialien im kommerziellen Maßstab mit Zugriff auf Graphitressourcen heimischer Herkunft (USA) zu etablieren. Das Projekt ist als vertikal integriertes Unternehmen für den Abbau, die Verarbeitung und die Herstellung von anodenaktiven Materialien vorgesehen, welches in erster Linie den Lithium-Ionen-Batteriemarkt für Elektrofahrzeuge beliefert. Wie in der Vormachbarkeitsstudie des Unternehmens aus dem Jahr 2022 dargelegt, würde man das aus dem unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Graphite Creek geförderte Erz in einer benachbarten Verarbeitungsanlage zu Konzentrat verarbeiten. Das Konzessionsgebiet befindet sich auf der Halbinsel Seward, rund 60 Kilometer nördlich der Stadt Nome in Alaska. Aus dem Konzentrat und anderen Stoffen würde man Anodenmaterialien aus natürlichem und künstlichem Graphit sowie andere Graphitprodukte mit Mehrwert in der vom Unternehmen geplanten Produktionsanlage für hochentwickelte Graphitmaterialien in Nordosten von Ohio herstellen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung.

Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich der Auswirkungen der Erklärung des Gouverneurs von Alaska auf den aktuellen und zukünftigen operativen Betrieb des Unternehmens, des Zeitpunkts für den Abschluss des Baus des Projekts und des Zeitpunkts für die Produktion, die erwarteten Auswirkungen auf die Umwelt sowie über Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen beabsichtigt, erwartet, plant oder vorschlägt, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Im Allgemeinen können zukunftsgerichtete Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie wie "schlägt vor", "erwartet", "wird erwartet", "geplant", "schätzt", "projiziert", "plant", "plant", "beabsichtigt", "geht davon aus ", 'glaubt', 'deutet an', 'wird' oder Variationen solcher Wörter und Phrasen, die besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse 'ergriffen werden', 'eintreten' oder 'erreicht werden' 'können', 'könnten', 'würden', 'dürften' oder 'werden'. Das Unternehmen weist darauf hin, dass es keine Gewissheit dafür gibt, dass Tests mit dem Material des Unternehmens erfolgreich sein werden oder dass solche Tests zur Entwicklung erfolgreicher Produkte führen werden. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen basieren, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, Kontinuität der Mineralisierung, Unsicherheiten in Bezug auf die Fähigkeit, die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen und Titel zu erhalten, und Verzögerungen aufgrund von Einsprüchen Dritter, Änderungen der Regierungspolitik in Bezug auf den Bergbau und die Exploration und Ausbeutung natürlicher Ressourcen, insbesondere weitere Änderungen oder die Umsetzung der in dieser Pressemitteilung erwähnten Exekutivanordnungen, sowie die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht vorbehaltslos auf diese zukunftsgerichteten Informationen zu verlassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung in dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert. Weitere Informationen über das Unternehmen erhalten Investoren in den kontinuierlichen Offenlegungsberichten des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

