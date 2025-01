Mainz (ots) -Donnerstag, 6. Februar 2025, ab 20.15 UhrErstausstrahlungenGefährdet die permanente Onlinepräsenz zwischenmenschliche Beziehungen? Mit dieser Frage befasst sich die Wissenschaftsdokumentation "Liebe und Bindung" am Donnerstag, 6. Februar 2025, 20.15 Uhr. Im Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt im Rahmen von "WissenHoch2" die Sendung "SCOBEL - Die Übermacht der Alten". Horrende Mieten, kaum Rente, Klimanotstand: Die junge Generation ist frustriert wegen der Hinterlassenschaft der Alten - und die Jungen müssen auch noch für üppige Renten und Pflege aufkommen. Wie könnte ein gerechter und zukunftsfähiger Generationenvertrag aussehen?Trotz Dating-Apps und Sozialen Netzwerken: Bindungsprobleme?Das Bedürfnis nach Liebe und sozialer Nähe ist genetisch im Menschen verankert. Doch wie gelingt der Aufbau von Beziehungen in einer immer digitaler werdenden Welt? Die Dokumentation "Liebe und Bindung" von Liv Thamsen untersucht, ob durch den übermäßigen Gebrauch von Smartphones ernsthafte Bindungsprobleme entstehen. Dating-Apps erleichtern die Kontaktaufnahme, und in sozialen Netzen werden virtuelle Bekanntschaften gepflegt. Das Smartphone ist dafür immer verfügbar und kann persönliche Begegnungen ersetzen. Gleichzeitig birgt es Risiken und wird zum Störfaktor im realen Leben. Denn wer ständig online ist, vernachlässigt Freunde, Kinder oder Partner.Neue Dimension im GenerationenkonfliktIm Anschluss, um 21.00 Uhr, folgt die Sendung "SCOBEL - Die Übermacht der Alten". Der Generationenvertrag gerät ins Wanken: Die Jungen zweifeln an einem Sozialsystem, von dem sich viele keine Sicherheit mehr versprechen. Der Konflikt zwischen den Generationen ist nicht neu, aber er scheint eine neue Dimension erreicht zu haben. Die alternde Gesellschaft, sich wandelnde Werte und unterschiedliche Lebensrealitäten führen zu Spannungen, die das Zusammenleben vor große Herausforderungen stellen. Wie prägen historische, wirtschaftliche und kulturelle Dynamiken den Generationenkonflikt? Welche Auswirkungen hat der demografische Wandel auf Wirtschaft und Sozialsysteme? Und wie könnte ein gerechter und zukunftsfähiger Generationenvertrag aussehen? Darüber diskutiert Moderator Gert Scobel mit seinen Gästen - darunter Demografieforscher Sebastian Klüsener und Generationsforscher Jörg Tremmel."WissenHoch2" - ein Thema, zwei Formate: Um 20.15 Uhr beleuchtet eine Dokumentation relevante wissenschaftliche Fragen; um 21.00 Uhr diskutiert Gert Scobel das Thema mit seinen Gästen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Marion Leibrecht, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-16478.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/wh2) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend:- die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/wissenhoch2-ueber-liebe-und-bindung-und-scobel-die-uebermacht-der-alten) mit Video der Dokumentation3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5960741