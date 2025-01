Der Pumpen- und Armaturenhersteller KSB verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen bemerkenswerten Erfolg mit einem Umsatzwachstum von 5,2 Prozent auf knapp 3 Milliarden Euro. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch im Börsengeschehen wider, wo die Aktie im SDAX mit einem Kursplus von rund zwei Prozent zu den Gewinnern zählte. Besonders das vierte Quartal erwies sich als ausschlaggebend für den Erfolg, in dem der Auftragseingang um beachtliche 15,8 Prozent anstieg. Das Unternehmen profitierte dabei maßgeblich von einem florierenden Ersatzteilgeschäft und einer verstärkten Nachfrage aus der Energieindustrie. Trotz der herausfordernden Wirtschaftslage in Europa und globaler politischer Spannungen konnte das Traditionsunternehmen aus Frankenthal seine Marktposition weiter ausbauen.

Optimistische Prognose für 2025

Für das kommende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich der Konzern zuversichtlich und strebt weitere Steigerungen bei allen wichtigen Kennzahlen an. Das operative Ergebnis (EBIT) wird für 2024 am oberen Ende des Zielkorridors von 210 bis 245 Millionen Euro erwartet, was die solide Geschäftsentwicklung unterstreicht. Besonders erfreulich entwickelte sich das Segment Armaturen mit einem Umsatzplus von 10,3 Prozent, während das Servicegeschäft unter der Marke SupremeServ um 7,6 Prozent zulegte. Außerhalb Europas verzeichnete das Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von 8,5 Prozent eine deutlich dynamischere Entwicklung als im europäischen Markt.

