EQS-News: Rentschler Biopharma SE / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Unternehmensrestrukturierung

Rentschler Biopharma kündigt strategische Neuausrichtung seiner globalen Geschäftstätigkeiten an



30.01.2025 / 14:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Rentschler Biopharma kündigt strategische Neuausrichtung seiner globalen Geschäftstätigkeiten an

Laupheim (Deutschland), 30. Januar 2025 - Rentschler Biopharma SE, ein führendes Dienstleistungs- und Auftragsentwicklungsunternehmen (CDMO) für Biopharmazeutika, gab heute die Neuausrichtung seiner globalen Geschäftstätigkeiten im Rahmen einer langfristigen strategischen Neuorientierung bekannt. Rentschler Biopharma hat entschieden, sich aus der Zell- und Gentherapie zurückzuziehen, seine Aktivitäten am Standort Stevenage, Großbritannien, einzustellen und den Fokus auf Biologika1 zu verstärken. Der Schritt folgt der Strategie des Unternehmens, flexibel auf sich wandelnde Marktbedingungen und Kundenbedürfnisse zu reagieren, nachhaltiges Wachstum zu fördern und Innovationen voranzutreiben.

"Als Innovationsführer evaluieren wir kontinuierlich neue Ansätze, um den Bedürfnissen unserer Kunden und ihrer Patienten gerecht zu werden. Der Markt für Zell- und Gentherapie hat sich langsamer entwickelt als erwartet, und die branchenübergreifende Nachfrage hat nicht unsere Erwartungen erreicht. Nach einer umfassenden strategischen Überprüfung haben wir daher entschieden, unsere Aktivitäten auf jene Bereiche zu konzentrieren, in denen wir die größte Nachfrage und das beste Potenzial sehen, um nachhaltig Nutzen zu stiften. Biologika bleiben für unsere Geschäftstätigkeit von zentraler Bedeutung, während wir weiterhin andere potenzielle Modalitäten evaluieren. Dabei schöpfen wir aus unserem Fachwissen und unserer hervorragenden Erfolgsbilanz, um unseren Kunden die außergewöhnliche Qualität und den herausragenden Service zu bieten, auf die sie sich verlassen," sagte Benedikt von Braunmühl, CEO von Rentschler Biopharma. "Das hervorragende Engagement und die Leistung unseres Teams in Stevenage sind besonders hervorzuheben, und ich möchte mich bei allen für ihre wertvollen Beiträge bedanken. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Übergangszeit mit den erforderlichen Ressourcen zu unterstützen."

In den letzten Jahren hat Rentschler Biopharma bedeutende Investitionen getätigt, um seine globalen Fähigkeiten weiter zu stärken und langfristiges Wachstum zu unterstützen. Im Oktober 2024 kündigte Rentschler Biopharma seine bisher größte Einzelinvestition am Hauptsitz in Laupheim an, um die Produktionseffizienz zu steigern und den Standort auszubauen. Im Juli 2024 nahm die neue hochmoderne Produktionslinie in Milford, Massachusetts, USA, mit vier neuen 2.000-Liter-Einweg-Bioreaktoren den Vollbetrieb auf. Mit diesen Rekordinvestitionen, den größten in der über 150-jährigen Geschichte von Rentschler Biopharma, hat das Unternehmen seine Kapazitäten und Fähigkeiten, die wachsende globale Nachfrage nach Biopharmazeutika zu bedienen, erheblich erweitert.

1 auf Zellkulturen basierende therapeutische Proteinformate

Über Rentschler Biopharma SE

Die Rentschler Biopharma SE ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMO) und ausschließlich auf Kundenprojekte fokussiert. Das Unternehmen bietet Prozessentwicklung und Produktion von Biopharmazeutika einschließlich neuartiger Therapien sowie damit verbundene Beratungsleistungen, Projektplanung und regulatorische Unterstützung an. Langjährige Erfahrung und exzellente Lösungskompetenz sichern den hohen Qualitätsstandard für die Kunden von Rentschler Biopharma. Ein professionelles Qualitätsmanagementsystem, eine bewährte Philosophie operativer Exzellenz und fortschrittliche Technologien gewährleisten Produktqualität und Produktivität in jedem Entwicklungs- und Produktionsschritt. Rentschler Biopharma ist ein unabhängiges Familienunternehmen mit rund 1.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Hauptsitz des Unternehmens in Laupheim, Deutschland und dem Standort in Milford, MA, USA. Im Jahr 2024 schloss sich das Unternehmen dem Global Compact der Vereinten Nationen an und unterstreicht damit sein Engagement für Nachhaltigkeit. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.rentschler-biopharma.com . Folgen Sie Rentschler Biopharma auf LinkedIn .

Kontakt:



Rentschler Biopharma SE

Dr. Latika Bhonsle-Deeng

Global Head of Communications

Telefon: +49 7392 701-467

communications@rentschler-biopharma.com



Medienfragen:



MC Services AG

Eva Bauer

Telefon: +49-89-210228-0

rentschler@mc-services.eu

30.01.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com