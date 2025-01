Die Aktien von Siemens Energy setzen ihre Erholungsrally nach dem jüngsten Kurseinbruch weiter fort. Mit einem Plus von 3,41 Prozent auf 56,38 Euro führten die Papiere am Donnerstag die DAX-Gewinnerliste an und nähern sich damit der technisch bedeutsamen Marke von 60,36 Euro, bei der die durch den Absturz entstandene Kurslücke geschlossen wäre. Die anfängliche Panik um die Behauptungen des chinesischen KI-Start-ups DeepSeek bezüglich deutlich geringeren Energiebedarfs beim Training von KI-Modellen hat sich mittlerweile gelegt. Marktexperten argumentieren sogar, dass eine höhere Energieeffizienz im KI-Bereich die Nachfrage nach entsprechenden Anwendungen steigern und somit positive Effekte für den Energiesektor bringen könnte.

Analysten bleiben gespalten

Die Bewertungen der Analysten für die Siemens Energy-Aktie zeigen weiterhin eine große Bandbreite. Während das durchschnittliche Kursziel der Experten bei knapp 54 Euro liegt, reichen die Einschätzungen von 22 Euro bis hin zu 83 Euro. Parallel zu dieser Entwicklung hat der ehemalige Mutterkonzern Siemens seine Beteiligung an Siemens Energy weiter reduziert und hält nun nur noch 14,96 Prozent der Anteile. Der Verkauf von rund 19 Millionen Aktien dürfte Siemens etwa eine Milliarde Euro eingebracht haben, die unter anderem zur Finanzierung der geplanten Übernahme des US-Softwareunternehmens Altair verwendet werden sollen.

