Ripple Kurs Prognose: Kurzfristiges XRP-Ziel von Analysten festgelegt - wie stark explodiert der Kurs?

Die Erfolgsgeschichte von XRP scheint derzeit eine kleine Pause einzulegen, denn nachdem die Verluste des Flash-Crashes des vergangenen Montags wieder wettgemacht wurden, konnte der Ripple-Kurs in den vergangenen Tagen nicht weiter zulegen. Stattdessen befindet sich die Kryptowährung derzeit in einer Konsolidierungsphase und rangiert um die 3-Dollar-Marke.

Dies könnte sich allerdings im kommenden Februar ändern - behauptet zumindest der Krypto-Experte "Dark Defender" auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter). Wir werfen einen Blick auf seine Analyse und verraten, welche Preisregionen XRP jetzt erreichen könnte.

Kursexplosion auf 4 US-Dollar: Steigt der XRP-Preis jetzt?

Die Analyse von Dark Defender hat eine klassische Wellenbewegung auf dem aktuellen XRP-Chart gefunden, die derzeit die vierte Welle abgeschlossen haben soll und sich jetzt in der fünften und letzten Wellenbewegung befindet. Diese klassische 5-Wellen-Bewegung endet in der Regel mit einem starken Ausbruch.

Dark Defender hat für seine Analyse den Kursverlauf der letzten Wochen genutzt und wagt eine entsprechend kurzfristige XRP Prognose: Innerhalb der nächsten Tage könnte der XRP-Kurs auf ein Niveau von 4 US-Dollar klettern und damit das Allzeithoch von 3,40 US-Dollar klar überschreiten. Aktuell liegt der Preis der Ripple-Währung mit 3,09 US-Dollar zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bereits bei einem bullishen Wert. Alleine im vergangenen Monat konnte der XRP-Token so satte 47,86 Prozent an Wert gewinnen, nachdem der Preis der Kryptowährung zum Jahresbeginn noch bei etwas über 2 US-Dollar gelegen hatte.

Hi all. XRP is pending confirmation on 4-hour and 1-day time frames for the breakout.



The short-term target is $4 with Sub-Wave 5, and the Support is $3.07.



(Not Financial Advice) pic.twitter.com/PALVKzAQQi - Dark Defender (@DefendDark) January 30, 2025

Gleichzeitig geht der Krypto-Experte auf ein wichtiges Supportniveau ein, das er bei einem Wert von 3,07 US-Dollar identifiziert hat. Solange der XRP-Kurs nicht unter dieses Niveau fällt, ist das Potenzial für die starke Kursentwicklung in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin gegeben.

Interessant ist ebenfalls, dass der Analyst in den Kommentaren zu seinem Tweet erklärt, dass der XRP Kurs nicht davon beeinflusst werden würde, dass der aktuell noch laufende Rechtsstreit mit der US-Börsenaufsicht SEC ein Ende findet. Durch den Regierungswechsel könnte die SEC nämlich jetzt alle laufenden Gerichtsverfahren einstellen.

XRP konnte zuletzt in den vergangenen Wochen besonders starke Zuflüsse verzeichnen und sich mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 178 Milliarden US-Dollar auf den dritten Platz im Krypto-Ranking vorkämpfen - nicht zuletzt auch deshalb, weil einige internationale Bankensysteme auf das XRP Ledger setzen und so den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr verbessern möchten. Gerade in diesem Zusammenhang spielen Krypto-Wallets eine immer wichtigere Rolle, da die grenzüberschreitende Bezahlung von Waren und Dienstleistungen mit Kryptowährungen über diese digitalen Geldbörsen von Anbietern wie MetaMask, Best Wallet oder Trust Wallet geregelt wird.

BEST-Token mit Presale-Angebot: Bereits über 8,6 Millionen US-Dollar gesammelt

Die Krypto-Wallet Best Wallet gibt es bereits seit einiger Zeit. Innerhalb der ersten 6 Monate konnte die kostenlose Wallet über 70.000 Kunden verzeichnen und möchte auch aufgrund dieses Erfolgs das eigene Angebot weiter ausbauen. Dazu zählt eine neue Krypto-Debit-Karte namens "Best Card", eine eigene Presale-Plattform namens "Upcoming Tokens" sowie die Einführung des BEST Coins - dem nativen Token der Best Wallet.

Letzterer befindet sich seit einigen Wochen im Vorverkauf und konnte mittlerweile ein Kapital von über 8,6 Millionen US-Dollar in der Presale-Phase sammeln. Doch was genau ist der Sinn und Zweck des BEST Coins?

Erfahre alles zum Best Wallet Presale!

The real ones know: the best gains are made early.



Check out Upcoming Tokens in Best Wallet and get ahead before everyone else does. Don't wait until it's trending-secure your edge now.



Don't sleep https://t.co/he5kzra7TY pic.twitter.com/uoYRADyIQO - Best Wallet (@BestWalletHQ) January 29, 2025

Der native BEST-Token soll unter anderem einen früheren Zugriff auf die "Upcoming Tokens"-Plattform bieten und garantieren, dass Anleger zu den ersten Nutzern gehören, die in einen neuen Presale investieren können. Darüber hinaus gibt es einen eigenen Staking-Bereich in der Best Wallet, über den der BEST-Token und weitere Kryptowährungen angelegt werden können. Wer selbst in den Best Wallet Coin investiert, erhält hier höhere Renditen.

Außerdem ermöglicht die Nutzung des Coins niedrigere Gebühren bei Transaktionen und es gibt sogar einen ersten Staking-Pool für Presale-Käufer mit einer aktuellen jährlichen prozentualen Rendite (APY) von 205 Prozent. Es kann sich also durchaus lohnen, frühzeitig den BEST-Token zu kaufen und erste passive Gewinne durch das Presale-Staking zu erhalten.

Investiere noch heute in den BEST-Token!

