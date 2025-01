Staufenberg (ots) -In Zeiten von Altersarmut und Debatten um ein höheres Rentenalter ist die private Vorsorge wichtiger denn je. Vincent Vannuys bietet daher bereits jungen Menschen die Möglichkeit, frühzeitig in ihre Versorgung zu investieren. Mit Finanziege hat er ein Konzept geschaffen, das auf Basis individueller Beratung und langfristiger Betreuung Anleger dabei begleitet, sich optimal für das Alter abzusichern und durch smarte Nutzung von Steuervorteilen die maximalen Erträge zu erzielen. Wie die Rürup-Rente es ermöglicht, mehr aus ETFs herauszuholen, erfahren Sie hier.ETFs (Exchange Traded Funds) sind unter Anlegern längst kein Geheimtipp mehr. Nicht nur werden sie aufgrund ihrer breiten Diversifikation als äußerst sicher betrachtet - sie sind auch eine der attraktivsten Möglichkeiten, komfortabel und renditestark in den globalen Kapitalmarkt zu investieren. "Ihre hohe Flexibilität und Sicherheit machen ETFs zu einer idealen Option für die private Altersvorsorge", betont deshalb auch Finanzexperte Vincent Vannuys von Finanziege. "Wer es geschickt anstellt, kann bei Investitionen in ETFs sogar von steuerlichen Vorteilen von bis zu 100 Prozent der Anlagesumme profitieren.""Schon seit Januar 2023 sind Beiträge zur Rürup-Rente bis zu einem bestimmten Jahresbeitrag vollständig absetzbar. Dies bietet die Möglichkeit, mit ETFs nicht nur hohe Renditen zu erzielen, sondern auch Steuern zu sparen", erklärt er weiter. Vincent Vannuys hat selbst einen Großteil seines Vermögens durch gezielte Investments erzielt und zählt heute zu den führenden deutschen Finanzberatern. Unter der Marke Finanziege bietet er maßgeschneiderte, praxiserprobte und vor allem verständliche Finanzkonzepte, die Anlegern dauerhaft zu mehr Wohlstand und Sicherheit im Alter verhelfen. Hier beleuchtet er, wie ETF-Anleger Vater Staat für sich arbeiten lassen.ETFs durch Rürup-Rente doppelt profitabelUm die staatlichen Rentenkassen zu entlasten und private Altersvorsorge zu fördern, hat die Bundesregierung beschlossen, ab dem 1.1.2023 sämtliche Beiträge zur Rürup-Rente steuerlich zu begünstigen. So können Singles jährlich bis zu 29.344 Euro und Paare bis zu 58.688 Euro (Stand: 2025) bei der Steuererklärung absetzen, wenn sie diese in ein steuerlich gefördertes Rentenmodell einzahlen. Ebenso bleiben Dividenden und andere Kapitalerträge aus den dazugehörigen Anlagen während der gesamten Vertragslaufzeit von der Abgeltungssteuer befreit, die normalerweise anfallen würde.Auch ETFs lassen sich in einem derartigen Modell nutzen. Der einzige Wermutstropfen dabei ist, dass sämtliche Anlagen, die Teil der Rürup-Rente sind, zwar jederzeit innerhalb der Police geshiftet und geswitcht werden können, allerdings erst ab Rentenbeginn monatlich ausgezahlt werden können. Da jedoch jeder Cent, den Anleger in die Rürup-Rente investieren, von der Steuer absetzbar ist, kann ein Teil des investierten Betrags de facto doppelt angelegt werden. Finanziege hat dafür ein Konzept entwickelt, das durch die Rürup-Rente einen bequemen Lebensstandard im Alter sichert und durch Reinvestition der Steuererstattungen gleichzeitig das Anlagevermögen diversifiziert. Dies ermöglicht es, das eigene Finanz-Portfolio mittels leistungsstarker Aktien und Immobilien breiter aufzustellen, während die steuerlich begünstigte Rürup-Rente zuverlässig sichere Rücklagen für den Ruhestand bildet.Flexibilität und Rendite trotz gebundener AnlagenWer die staatliche Förderung optimal nutzt, kann somit mithilfe der Rürup-Rente die eigene Steuerlast massiv reduzieren. Anleger können durch die steuerlichen Vorteile einer Rürup-Rente große Teile der Investitionssumme doppelt investieren, um noch mehr Vermögen aufzubauen. Da diese Anlagen im Gegensatz zur Rürup-Rente nicht bis zum Renteneintritt gebunden sind, bietet ein solches Modell neben sicheren Erträgen die Möglichkeit, flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren und sich durch Diversifikation zusätzlich abzusichern. So reagieren etwa Immobilien-Investments anders als Aktien oder Fonds auf Marktveränderungen - ein möglichst breit gestreutes Portfolio reduziert also das Risiko, Verluste einzufahren.Damit ein solches Modell aufgeht und die maximalen Erträge einbringt, sind jedoch fundiertes Fachwissen und eine detaillierte Planung dringend erforderlich. Die Unterstützung von Experten ist deshalb für Privatanleger unerlässlich, um das Maximum herauszuholen. Finanziege bietet zu diesem Zweck ein umfassendes Beratungskonzept, das auf einer individuellen Bedarfsanalyse aufbauend Anleger bei der Vertragsgestaltung und der strategischen Reinvestition der Steuerersparnisse unterstützt und langfristig beim Vermögensaufbau begleitet.Smart investieren mit Steuervorteilen bei der Rürup-RenteIm Rahmen der Rürup-Rente stellen ETFs somit eine der attraktivsten Anlageformen überhaupt dar, um den Lebensstandard im Alter zu sichern. Zusätzlich zu der hohen Sicherheit der Fonds ermöglicht ein solches Modell es auch, Steuern zu sparen. Insbesondere Großverdiener haben dadurch die Möglichkeit, durch geschickte Planung ihrer Rürup-Rente ihre Steuerlast effektiv zu senken und ihr Vermögen durch Reinvestition der Erstattungen zu mehren, während die Rürup-Rente für sie auf einen bequemen Ruhestand hinarbeitet.Dabei ist es jedoch entscheidend, nicht auf eigene Faust zu handeln, sondern einen Partner wie die Experten von Finanziege zu finden, der mit den Chancen und Fallstricken von Kapitalanlagen eingehend vertraut ist und Anleger bei der Planung und Umsetzung ihrer Strategie langfristig begleitet. Diese langfristige Zusammenarbeit ermöglicht es, jederzeit informierte Finanzentscheidungen zu treffen und optimal auf geänderte Ziele oder Lebensumstände zu reagieren.Möchten Sie das Maximum aus Ihren Anlagen herausholen und Ihr Geld durch Steuervorteile gleich doppelt für sich arbeiten lassen? Finanziege unterstützt Sie dabei, das Beste aus Ihren Investitionen herauszuholen. 