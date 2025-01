HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Gerresheimer auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz der Gewinnwarnung und enttäuschender Daten zum Adipositas-Mittel Cagrisema von Novo Nordisk habe sich an der mittelfristigen Zielsetzung von Gerresheimer eines Spitzenumsatzes von 350 Millionen Euro oder mehr im Geschäft mit Produkten für Abnehmmittel nichts geändert, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die positiven Einflüsse durch Verträge für solche Produkte sowie das mittelfristig hohe Gewinnwachstumspotenzial werde beim Blick auf die Bewertung im Vergleich mit der Konkurrenz mittlerweile nicht angemessen beachtet./ajx/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2025 / 17:44 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A0LD6E6