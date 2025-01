"DeepSeek: Chinas Open-Source-Herausforderung für die westliche KI-Industrie?" Die Veröffentlichung von DeepSeek, einer Open-Source-KI aus China, sorgt für Spannungen an den globalen Finanzmärkten. Welche Auswirkungen hat diese Technologie auf die Aktien von westlichen KI-Giganten wie Alphabet, Microsoft und Nvidia? Stefan Müller, DGWA gibt Einblicke in Chancen, Risiken und geopolitische Folgen. Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstand und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Nvidia