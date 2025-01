Dreieich (ots) -Statt Auszubildender der eigene Chef sein und dabei noch ein Vielfaches verdienen - an diesen Traum hat Fynn Diroll geglaubt und so hart dafür gearbeitet, dass er wahr wurde. Heute zeigt der Marketingexperte auch anderen, wie sie ein erfolgreiches Online-Business aufbauen und von fünfstelligen Einnahmen profitieren können. Warum die Unzufriedenheit in seiner Ausbildung ihm den Anstoß zum eigenen Business gab, wie steinig sein Weg dahin war und wie er als Achtzehnjähriger bereits eine halbe Million Euro mit dem Smartphone verdiente, erfahren Sie hier.Die voranschreitende Digitalisierung bietet ungeahnte Chancen: Immer wieder werden Erfolgsgeschichten von Menschen bekannt, die augenscheinlich über Nacht ein erfolgreiches Business im Internet aufgebaut haben. So ist es keine Überraschung, dass immer mehr junge Menschen den klassischen Bildungsweg ablehnen und stattdessen vom eigenen Online-Business träumen. Selbstständigkeit statt Abhängigkeit, finanzielle Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung zählen dabei zu ihren Zielen. Doch auch, wenn das Internet unzählige Möglichkeiten dafür bietet, ist es ohne entsprechende Kenntnisse kaum möglich, hier langfristig erfolgreich zu sein. "Wer ohne Wissen, Plan und Strategie versucht, im Internet Geld zu verdienen, läuft Gefahr, das Gegenteil zu erreichen und viel Zeit und Geld zu verschwenden", warnt Fynn Diroll."Mit der entsprechenden Expertise hingegen kann jeder innerhalb kurzer Zeit ein fünfstelliges Einkommen generieren - zeit- und ortsunabhängig über das Smartphone", fährt der Marketingexperte fort. Fynn Diroll weiß, wovon er spricht: Bereits im Alter von achtzehn Jahren hatte er eine halbe Million Euro mit der Vermarktung digitaler Produkte verdient - Bereits im Alter von achtzehn Jahren hatte er eine halbe Million Euro mit der Vermarktung digitaler Produkte verdient - und das war erst der Anfang. Für einen Umsatz von einer Million Euro mit nur einem digitalen Produkt wurde Fynn Diroll jetzt von FunnelCockpit, einer Online-Marketing-Software, ausgezeichnet. Hinter seinen Erfolgen steckt jedoch ein Weg voller Herausforderungen. Mit dem festen Ziel, der wenig erfüllenden Ausbildung zu entkommen und im Internet Geld zu verdienen, überwand der damalige Teenager zahlreiche Hürden und Rückschläge, bis er schließlich seine Erfolgsstrategie gefunden hatte. Heute zeigt Fynn Diroll auch anderen, wie sie sich ein erfolgreiches Online-Business mit hohen monatlichen Einnahmen aufbauen können.Beharrlichkeit zahlt sich aus: Wie Fynn Diroll sein erfolgreiches Online-Business aufbauteAls er sich wieder einmal mit Bauchschmerzen auf den Weg zu seiner Berufsschule machte, wurde Fynn Diroll klar: So konnte es nicht weitergehen. Noch bevor er richtig in das geplante Berufsleben eingestiegen war, wusste der Auszubildende bereits, dass dieser Weg nicht der richtige für ihn war. "Ich war unzufrieden und konnte mir nicht vorstellen, diese Arbeit mein Leben lang zu machen", erinnert er sich. "Deshalb habe ich nach einer Möglichkeit gesucht, im Internet Geld zu verdienen." Seine Recherche lieferte ihm etliche Optionen: Von Dropshipping und Trading bis hin zu geheimen Wettsystemen war alles dabei. Voller Motivation investierte Fynn Diroll sein Auszubildendengehalt in ein Coaching, das ihm letztendlich allerdings nichts als Probleme einbrachte. Trotz der Rückschläge verlor der ambitionierte Teenager sein Ziel nicht aus den Augen und stieß schließlich auf die Vermarktung von digitalen Produkten."Die Möglichkeit, digitale Produkte in den sozialen Medien zu vermarkten, ohne ein eigenes Produkt entwickeln zu müssen, erschien mir interessant. So probierte ich dieses Geschäftsmodell aus", erzählt Fynn Diroll. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Bereits nach wenigen Tagen konnte er seinen ersten Verkauf verbuchen. "Obwohl es dabei nur um wenige Euro ging, war dieser Verkauf für mich ein großes Ereignis", verrät er. "Denn er hat mir gezeigt, dass ich auf dem richtigen Weg bin und dass ich im Internet wirklich Geld verdienen kann." Ab diesem Zeitpunkt investierte Fynn Diroll seine gesamte Zeit in Platzierung und Vermarktung von Produkten im Internet und konnte bereits nach einem Monat zusätzlich zu seinem Ausbildungsgehalt von 600 Euro weitere 1.000 Euro nebenbei über sein Smartphone dazuverdienen - ein zweiter großer Meilenstein.Begeistert zu sehen, was im Internet alles möglich ist, verfolgte Fynn Diroll sein Business kontinuierlich und mit großer Disziplin, bis er schließlich konstant fünfstellige Monatseinnahmen erzielte. Nach reiflicher Überlegung kündigte er schließlich sein Ausbildungsverhältnis, um sich vollständig auf sein Online-Business konzentrieren zu können. Rückblickend bezeichnet er diese Entscheidung als die beste seines Lebens. "Heute weiß ich: Es hat sich gelohnt, die Ausbildung hinzuschmeißen und meinen eigenen Weg zu gehen", so der Marketingexperte. "Innerhalb von zwei Jahren habe ich eine Million Euro umgesetzt - und das nur mit meinem Handy."Fynn Diroll: Jeder kann es schaffen, finanziell unabhängig und frei zu werdenSeine eigene Erfahrung hat Fynn Diroll davon überzeugt, dass es weder einen guten Schulabschluss noch ein jahrelanges Studium braucht, um finanziell erfolgreich zu werden. Um auch anderen den Schritt ins erfolgreiche Online-Business und raus aus dem ungeliebten Angestelltenverhältnis zu ermöglichen, teilt er seine Erfolgsstrategien heute in Form von Videokursen und persönlichen Coachings. Menschen, die ebenfalls durch die Vermarktung digitaler Produkte über ihr Smartphone lukrative Gewinne erzielen wollen, profitieren von dem Wissen, der Erfahrung und der Expertise, die er sich auf seinem Weg zum erfolgreichen Online-Business angeeignet hat. "Mit dem nötigen Wissen und den richtigen Strategien kann es jeder schaffen", verrät Fynn Diroll abschließend. 