Virtual Science AI hat eine intelligente, strategische Q&A-Suchfunktion eingeführt, die sofortige, benutzerdefinierte Erkenntnisse zu Krankheiten und Behandlungsmöglichkeiten liefert.

Die neue Erweiterung verändert die Analyse medizinischer Daten, da sie in Sekundenschnelle Antworten auf komplexe strategische Fragen liefert und so die Entscheidungsfindung im Life Science-Bereich und die Entwicklung von Therapien beschleunigt.

Die pharmakonforme Plattform von Virtual Science AI lässt sich nahtlos in bestehende pharmazeutische Prozesse und Systeme integrieren.

Durch die Kombination von fortschrittlicher KI-Technologie mit Human-in-the-Loop (HITL)-Validierung bietet die Plattform außergewöhnliche Genauigkeit und Geschwindigkeit und setzt neue Maßstäbe für Erkenntnisse im Gesundheitswesen, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen.

LONDON, Jan. 30, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Virtual Science AI hat sich als vertrauenswürdiger Partner für Life Science-Teams bewährt. Mit seinen proprietären Lösungen für Wissensmanagement und Beratungspanels verwandelt das Unternehmen komplexe wissenschaftliche Datenanalysen in klare strategische Erkenntnisse.

Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung hat das Unternehmen hochentwickelte, nach SOC2 Typ 2 zertifizierte KI-Systeme entwickelt, die sich durch maschinelles Lernen ständig weiterentwickeln und deren analytische Fähigkeiten sich durch die Integration neuer Daten und Feedback stetig verbessern. Diese einzigartige Methodik, die auch die Validierung durch Experten (Human-in-the-Loop) einschließt, ermöglicht es Virtual Science AI, Ergebnisse mit beispielloser Genauigkeit zu liefern und gleichzeitig die Agilität zu bewahren, die im heutigen schnelllebigen Gesundheitswesen erforderlich ist.

Basierend auf diesem soliden Fundament stellen wir heute eine neue intelligente strategische Echtzeit-Q&A-Suchfunktion vor.

Diese neue, erweiterte Q&A-Suchfunktion liefert in Sekundenschnelle Echtzeit-Zusammenfassungen für Datenabfragen und hilft Life Science-Teams, schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen. Da die Plattform Nutzerinnen und Nuzern weltweit zur Verfügung steht, bietet das System länderspezifische Erkenntnisse für komplexe strategische Abfragen.

Die Q&A-Funktion von Virtual Science AI ist ein Meilenstein für Life Science-Unternehmen, die Wert auf Agilität legen und praktisch umsetzbare Erkenntnisse in Echtzeit benötigen, um Veränderungen schnell, effektiv und in großem Maßstab voranzutreiben.

Tom Hughes, CEO von Virtual Science AI, erläutert die Auswirkungen der neuen Funktionen der Plattform:

"Mit der Erweiterung der medizinischen Intelligenzplattform von Virtual Science AI bietet die neue Q&A-Suchfunktion den Life Science-Teams die Möglichkeit, in Sekundenschnelle strategische Antworten auf Fragen zu erhalten. Mit herkömmlichen Methoden kann die Analyse komplexer wissenschaftlicher Daten dagegen Monate dauern."

Dr. Marco Avila, Chief Medical Officer von Virtual Science AI fügte hinzu:

"Unsere Kunden haben sich diese fortschrittliche KI-Suchfunktion gewünscht, da sie darauf ausgelegt ist, die strategische Agilität zu optimieren und die allgemeine Gesundheit der Bevölkerung zu verbessern."

Über Virtual Science AI

Virtual Science AI ist ein globaler Anbieter von KI-gesteuerten Insight-Management-Lösungen und Beratungspanels für F&E, Medical Affairs, Public Affairs, Pricing & Access und kommerzielle Funktionen in Life Science- und Gesundheitsunternehmen. Die proprietäre Medical Intelligence Platform wandelt komplexe wissenschaftliche Daten in praktisch umsetzbare Erkenntnisse um und bietet Life Science-Teams die Möglichkeit, schnell und effektiv große Veränderungen herbeizuführen.

Virtual Science AI hat seinen Hauptsitz in London und ist in Europa, Nordamerika, im asiatisch-pazifischen Raum und in Lateinamerika tätig. Das Unternehmen bietet innovative Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für den Life Science- und Gesundheitssektor. Virtual Science AI arbeitet mit mehr als 20 führenden Pharmaunternehmen und zahlreichen Biotechnologieunternehmen zusammen.

