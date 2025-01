Emmerthal (ots) -In Krisenzeiten zählt jede Minute. Maschinenbau- und Industrieunternehmen, die in Schwierigkeiten geraten, brauchen schnelle und vor allem nachhaltige Lösungen. Hier kommen Interim-Manager wie Gert Löhmer ins Spiel. Als Gründer und Geschäftsführer von GL Consulting & Interim hat er sich darauf spezialisiert, Unternehmen operativ und strategisch aus der Krise zu führen und sie zukunftsfähig aufzustellen. Mit fundierter Führungserfahrung und einer beeindruckenden Expertise im Krisenmanagement sorgt er dafür, dass Unternehmen ihre Stabilität zurückgewinnen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen können. Wie das in der Praxis aussieht, erfahren Sie hier.Hohe Produktionskosten, eine schwache Auftragslage, zunehmender Wettbewerbsdruck oder strukturelle Herausforderungen: Die Ursachen für Krisen in Maschinenbau- und Industrieunternehmen sind vielfältig. Spätestens wenn die Liquidität knapp wird oder Banken ein S6-Sanierungsgutachten oder ein IBR fordern, wird klar: Ohne externe Unterstützung wird es schwer, die Situation zu meistern. In diesen Momenten greifen viele Unternehmen zu den gesetzlich vorgegebenen Beratungsansätzen mit IDW S6-Gutachten für die Finanzpartner. Doch derlei Beratungen führen in solchen Situationen selten zum gewünschten Erfolg. "Diese Beratungen bieten oft nur symptombasierte Konzepte, die in der akuten Krisensituation kaum vollends umsetzbar sind. Zeitlicher Druck und begrenzte Ressourcen machen ineffiziente Ansätze und falsche Erwartungen zu teuren Stolpersteinen", mahnt Gert Löhmer, Gründer und Geschäftsführer von GL Consulting & Interim."Was Unternehmen in der Krise brauchen, sind schnelle, pragmatische, ursachenbasierte Entscheidungen, klare Kommunikation und operative Unterstützung - möglichst frühzeitig und bevor sich der Finanzpartner meldet. Genau hier setzt Interim-Management an", so der Experte weiter. Mit der Unternehmensberatung GL Consulting & Interim hat er sich auf das Interim-Management für notleidende Maschinenbau- und Industrieunternehmen spezialisiert, um sie operativ und strategisch aus der Krise zu führen und ihr Überleben zu sichern. Dank jahrelanger Erfahrung, umfassender Führungskompetenz und einer beeindruckenden Expertise im Krisenmanagement schafft Gert Löhmer es zuverlässig, die operative Leistungsfähigkeit seiner Kunden wiederherzustellen - eine wertvolle Dienstleistung, die nur ein erfahrener Interim-Manager erbringen kann. Gleichzeitig setzt er auf die Optimierung interner Prozesse und eine schnelle Reaktion auf aktuelle Markttrends und Herausforderungen, um die Maschinenbau- und Industrieunternehmen auf lange Sicht zukunftsfähig und krisensicher aufzustellen. Doch was unterscheidet Interim-Manager von klassischen Beratern? Wie sieht die Zusammenarbeit aus? Und warum sind Interim-Manager oft die beste - oder gar die letzte - Chance für Unternehmen?Wie Gert Löhmer aus Krisen Erfolgsgeschichten machtGeraten Maschinenbau- und Industrieunternehmen erst einmal in Schwierigkeiten, treffen häufig mehrere Probleme aufeinander: Ein Großteil der Führungskräfte besitzen kaum bis keine praktischen Erfahrungen im Umgang mit Krisensituationen. So kommt es vermehrt zu ineffizienten Entscheidungen, Unsicherheiten fördernder Kommunikation und zum Fehlen klarer Strategien. Gleichzeitig bietet der gesetzliche Rahmen zur Behandlung notleidender Unternehmen ungünstige Bedingungen. So verschlingen Sanierungsberatungen oftmals viel Geld und Zeit, bis es für tatsächliche Hilfe schließlich zu spät ist. "In einer Krise muss viel schneller und vor allem komplett anders gehandelt, kommuniziert und entschieden werden - das haben viele Verantwortliche nie gelernt", verrät Gert Löhmer von GL Consulting & Interim. Folglich ist die operative Dringlichkeit in Krisensituationen so groß, dass auch Berater nicht mehr weiterhelfen können.Im Gegensatz zu klassischen Beratern übernimmt ein Interim-Manager wie Gert Löhmer aktiv Verantwortung und geht ins operative Geschäft. Mit GL Consulting & Interim verfolgt er einen klaren Ansatz: Gemeinsam mit dem Unternehmen werden in einem ersten Schritt konkrete Ziele definiert und die notwendigen Handlungsvollmachten geklärt. "Die operative Führung in der Krise erfordert entschlossenes Handeln", erklärt Gert Löhmer. "Gleichzeitig ist es entscheidend, Ängste innerhalb der Belegschaft zu nehmen und Zuversicht aufzubauen. Nur so bleibt die Produktivität erhalten und die Motivation der Mitarbeiter steigt." Während der Zusammenarbeit setzt Gert Löhmer darum auf klare Kommunikationsstrukturen und legt großen Wert darauf, die Belegschaft in den Wandel einzubeziehen.Wenn die zuvor festgelegten Kennzahlen und Kriterien erreicht wurden, endet das Mandat - doch die Veränderungen wirken nachhaltig weiter. Damit das Unternehmen anschließend von langfristiger Krisenfestigkeit profitieren kann, ist es Gert Löhmer ein großes Anliegen, die erste und zweite Führungsebene während des Prozesses in den Bereichen Kommunikation und Firmenkultur entsprechend zu coachen und maßgeschneiderte Lösungen zur Prozess- und Kostenoptimierung zu implementieren. "So schaffen wir nicht nur kurzfristige Entlastung, sondern langfristige Stabilität", so der Experte.Erfahrung, die den Unterschied machtGert Löhmer bringt eine einzigartige Kombination aus praktischer Führungserfahrung und technischem Know-how mit: Seine Karriere begann er als Marineoffizier und Kommandant - eine Zeit, in der er lernte, unter Druck Entscheidungen zu treffen und komplexe Probleme zu lösen. "In der Marine habe ich Führung in kritischen Situationen erlernt - mit ehrlichem Feedback und der direkten Verantwortung für Menschen und Ergebnisse", erklärt er. Diese Erfahrungen prägen seinen Führungsstil bis heute. "In der Wirtschaft habe ich schnell erkannt, dass dieses Wissen in Krisensituationen den entscheidenden Unterschied macht", so Gert Löhmer weiter. Nach anschließenden 14 Jahren in Führungspositionen, zuletzt als Geschäftsführer, gründete Gert Löhmer GL Consulting & Interim, um seine Fähigkeiten gezielt für Unternehmen in schwierigen Situationen einzusetzen. Sein Ansatz ist klar: keine Standardlösungen, sondern maßgeschneiderte Strategien, die akute Probleme lösen und den langfristigen Erfolg sichern.Seine Mission ist klar: "Ich möchte Unternehmen nicht nur durch die Krise bringen, sondern ihnen die Werkzeuge an die Hand geben, um zukunftsfähig zu bleiben", betont er. Dabei kombiniert er fundierte Analysen mit einem menschlichen Ansatz: "Mut, Ehrlichkeit und Beharrlichkeit sind entscheidend - gepaart mit klar definierten Zielen und einer konsequenten Umsetzung", so Gert Löhmer von GL Consulting & Interim abschließend.Ihr Maschinenbau- oder Industrieunternehmen steckt in einer Krise und Sie benötigen schnelle, effiziente und nachhaltige Unterstützung? Dann melden Sie sich jetzt bei Gert Löhmer von GL Consulting & Interim (https://loehmer-consulting.com/) und vereinbaren Sie einen Termin, um von tiefgreifender Expertise und maßgeschneiderten Lösungen zu profitieren!Pressekontakt:GL Consulting & InterimInhaber: Gert E. Löhmer, M.Eng.E-Mail: kontakt@loehmer-consulting.deWebsite: https://loehmer-consulting.com/Pressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: GL Consulting & Interim, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178563/5960882