Verl (ots) -Banken und Fonds locken zwar mit Renditen von bis zu acht Prozent - wer das Maximum herausholen möchte, muss sein Glück jedoch selbst in die Hand nehmen. Unterstützung finden Investoren und Trader dabei bei Mario Lüddemann: Er zählt zu den führenden deutschen Tradern und bringt angehenden Börsianern in seinen Trainingsprogrammen bei, wie sie mit minimalem Zeitaufwand gewinnbringend an der Börse handeln. Dieser Artikel beleuchtet seine Methoden und verrät, wie sie Menschen zu besseren Kapitalerträgen verhelfen.Gerade in unsicheren Zeiten lockt die Börse mit hohen Renditechancen. Einigen Tradern gelingt es sogar tatsächlich, ihr Startkapital binnen kürzester Zeit zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Um dies zu erreichen, sind sie allerdings auf fundiertes Wissen angewiesen und müssen entsprechend viel Zeit aufwenden. Es ist jedoch auch mit weniger Aufwand möglich, mit dem Börsenhandel Vermögen aufzubauen. "Wer es richtig anstellt, kann durch das richtige Investieren bereits Renditen im Bereich zwischen 15 und 20 Prozent erzielen", berichtet Börsen-Experte Mario Lüddemann aus Erfahrung. "Bei einem höheren zeitlichen Investment sind dem Erfolg sogar kaum Grenzen gesetzt.""Voraussetzung für solche Renditen ist, dass gerade Einsteiger mit einem erfahrenen Partner arbeiten, der ihnen die Zusammenhänge im Detail näherbringt und sie bei ihren ersten Gehversuchen an der Börse an die Hand nimmt", erklärt Mario Lüddemann. Er handelt seit mehr als 25 Jahren an der Börse, ist damit in nur fünf Jahren Millionär geworden und wurde 2020 und 2021 sogar zum "Trader des Jahres" gekürt. Sein Wissen gibt er als Fachredner und in den Coaching-Programmen der Lüddemann Investments GmbH an angehende Trader und Investoren sowie all diejenigen weiter, die ihr Börsenwissen erweitern und maximale Renditen mit Trading oder Investments erzielen wollen.Mario Lüddemann: "Kein Glücksspiel - sondern seriöse und nachvollziehbare Methoden"Obwohl die Börse für viele Menschen undurchsichtig ist, folgt sie klaren Prinzipien - sie bilden auch die Grundlage für Mario Lüddemanns Training: "Was wir beibringen, ist kein Glücksspiel", stellt der Börsen-Experte klar. "Vielmehr handelt es sich um duplizierbare Strategien, die wir auch selbst so verfolgen." Einfachheit ist dabei ein entscheidender Teil des Erfolgsrezepts: Während Fonds, Banken und Pensionskassen Geschäftsberichte und Bilanzen auswerten, setzt Mario Lüddemann auf ein Modell, das mit einem Minimum an Recherchen auskommt."Ein einfacher Investor muss keine Charts studieren oder Bilanzen und Geschäftsberichte wälzen", erklärt Mario Lüddemann. "Wer sich im Monat 30 bis 60 Minuten Zeit nimmt, kann bereits mit einfachen Mitteln bis zu 20 Prozent Rendite erzielen - und das mit hoher Sicherheit." Er unterstützt die Teilnehmer seines Investment-Trainings dabei, indem er ihnen genau zeigt, was zu welchem Zeitpunkt zu tun ist, um die bestmöglichen Resultate zu erzielen. Ferner erhalten Kursteilnehmer Einsicht in ein sechsstelliges Live-Konto des Börsen-Experten, auf dem sie regelmäßig mitverfolgen können, welche Transaktionen getätigt werden und wie das Vermögen dadurch wächst.In drei bis fünf Wochenstunden zu finanzieller Unabhängigkeit und WohlstandFür Menschen, die höhere Renditen erzielen oder das Trading sogar zu ihrem Hauptberuf machen möchten, bietet Mario Lüddemann darüber hinaus ein umfassenderes Trader-Training an. Anders als reine Investments ist Trading jedoch riskanter - für sehr risikoaverse Anleger eignet sich das Trading daher nicht. "Trader erzielen die größten Gewinne, wenn sie in schnell wachsende Unternehmen investieren und dem Momentum folgen", erklärt Mario Lüddemann. "Dazu müssen sie zwar Börsencharts und Nachrichtenportale zurate ziehen, um die Zusammenhänge zu verstehen und geeignete Trades zu identifizieren - der Aufwand bleibt aber überschaubar."Allgemein rät Mario Lüddemann angehenden Tradern dazu, pro Woche mindestens drei bis fünf Stunden zu investieren. Bei höherem Zeiteinsatz sind jedoch die Renditen erfahrungsgemäß besser, wie auch seine eigene Erfolgsgeschichte beweist. "In meinen ersten Jahren als Day-Trader habe ich quasi nur für die Börse gelebt und ganze Tage damit verbracht, die Märkte zu betrachten und meine Strategie zu entwickeln", erzählt der Trading-Experte. Seitdem haben es ihm zahlreiche seiner Trainees gleichgetan - so auch ein Unternehmensberater, der vor knapp vier Jahren in die USA auswanderte, das Trading zu seinem Hauptberuf machte und nach kürzester Zeit bereits Renditen von mehr als 100 Prozent im Jahr erzielte.Höhere Renditen durch agile FinanzstrategienAuch jenseits solcher Einzelfälle bringt Mario Lüddemanns Training seinen Klienten regelmäßig erheblich höhere Renditen ein als ETF-Sparpläne. Diese gelten mit Jahresrenditen von sechs bis acht Prozent bereits als rentabel - Lüddemanns Trainees erzielen jedoch regelmäßig deutlich mehr. "Fonds und Banken sind durch regulatorischen Druck weniger flexibel in ihren strategischen Finanzentscheidungen", erklärt Mario Lüddemann diesen Unterschied. "Zum Beispiel dürfen sie in Krisenfällen nicht ihre gesamten Aktienbestände verkaufen, da sonst ein Börsencrash droht."Ein privater Anleger hingegen ist nicht an solche Auflagen gebunden und kann somit agil am Markt handeln. Interessieren Sie sich für den Handel an der Börse und möchten Sie mit minimalem Zeitaufwand hohe Renditen erzielen? Dann nehmen Sie Kontakt auf und buchen Sie Ihren Platz im Ausbildungsprogramm der Lüddemann Investments GmbH!