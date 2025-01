Der Energiekonzern RWE verzeichnete am Donnerstag eine positive Kursentwicklung an der Börse. Die Aktie des DAX-Konzerns konnte im XETRA-Handel um 0,5 Prozent zulegen und erreichte einen Kurs von 29,52 Euro. Besonders bemerkenswert war der zwischenzeitliche Anstieg auf 29,56 Euro, wobei das Handelsvolumen bei über 440.000 gehandelten Aktien lag. Diese Entwicklung zeigt sich vor dem Hintergrund wichtiger Veränderungen in der Unternehmensführung, da der Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats einen vielversprechenden Kandidaten für die Nachfolge im Kontrollgremium vorgeschlagen hat.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial

Die Marktexperten bleiben trotz der aktuellen Kursentwicklung optimistisch und sehen weiteres Steigerungspotenzial für die RWE-Aktie. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 42,33 Euro liegt die Einschätzung der Analysten deutlich über dem aktuellen Handelsniveau. Auch die Dividendenaussichten stimmen zuversichtlich: Für das laufende Jahr wird eine Erhöhung der Ausschüttung auf 1,09 Euro je Aktie prognostiziert, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,00 Euro bedeutet. Allerdings liegt der aktuelle Kurs noch etwa 23 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 36,35 Euro.

