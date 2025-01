DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 31. Januar (vorläufige Fassung)

=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise Großraum Tokio Januar *** 02:00 KR/Samsung Electronics Co Ltd, ausführliches Jahresergebnis *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI verarbeitendes Gewerbe Caixin/S&P Global Januar *** 07:00 CH/Novartis AG, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Atoss Software SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Dezember und Jahr 2024 saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 08:00 DE/Erwerbstätigkeit Dezember *** 08:45 FR/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,3% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+1,9% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+1,8% gg Vj 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Januar Arbeitslosenzahl saisonbereinigt PROGNOSE: +15.000 gg Vm zuvor: +10.000 gg Vm Arbeitslosenquote saisonbereinigt PROGNOSE: 6,2% zuvor: 6,1% *** 10:00 DE/Thyssenkrupp AG, HV *** 10:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Sachsen *** 10:00 EU/EZB, Veröffentlichung der Ergebnisse der Konsumentenumfrage 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q 11:00 DE/Robert Bosch GmbH, vorläufiges Jahresergebnis 11:00 DE/Handelsverband Deutschland - HDE e.V., HDE-Jahrespressekonferenz 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 12:30 US/Exxon Mobil Corp, Ergebnis 4Q *** 12:45 US/Chevron Corp, Ergebnis 4Q *** 13:45 US/Abbvie Inc, Ergebnis 4Q *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,7% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+2,6% gg Vj HVPI PROGNOSE: -0,1% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 4Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 3. Quartal: +0,8% gg Vq *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Dezember Ausgaben / Einkommen PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+0,4% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm/+0,3% gg Vm PCE-Preisindex / Gesamtrate PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj PCE-Preisindex / Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,8% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,8% gg Vj *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Januar PROGNOSE: 41,0 zuvor: 36,9 19:30 DE/CDU-Chef Merz, CDU-Wahlkampfveranstaltung, Erfurt - CH, HK/Börsenfeiertag China, Hongkong ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

