© Foto: Unsplash

Der Großgerätehersteller Caterpillar gibt am Donnerstag deutlich nach und zieht den Dow Jones nach unten. Grund hierfür sind Zahlen unter den Erwartungen.Die Rallye bei Rohstoffpreisen hat in den vergangenen Jahren für eine hohe Nachfrage nach Großgeräten wie Muldenkipper, Baumaschinen und anderem schweren Gerät gesorgt. Das hat bei Hersteller Caterpillar zu guten Geschäften und einem stark gestiegenen Aktienkurs geführt. Um 190 Prozent ging es in den vergangenen fünf Jahren bergauf. Am Donnerstag steht die Aktie aber vor erheblichen Verlusten. Da Caterpillar mit einem Anteil von 5,4 Prozent ein Indexschwergewicht im Dow Jones ist, belasten die Zahlen auch die Performance des US-Leitindex, …