Die Summitas Gruppe aus München setzt ihren Wachstumskurs fort und hat den Makler DAVID Versicherungskontor erworben. Mit dem Zukauf des in Kiel ansässigen Unternehmens weitet die Summitas Gruppe ihre Aktivitäten in Schleswig-Holstein aus. Die Summitas Gruppe hat sich im Rahmen eines Closings mit der DAVID Versicherungskontor GmbH & Co. KG verstärkt. Die Übernahme des Kieler Maklerunternehmens stellt für die Summitas Gruppe einen weiteren Zuwachs im Kompositgeschäft dar. Zugleich baut die Gruppe ...

