Bringt DeepSeek jetzt eine neue KI-Coin-Rallye?

Die Vorstellung der neuen KI DeepSeek-R1 aus China hat sowohl den traditionellen Finanzmarkt als auch den Kryptosektor in Aufruhr versetzt. Während Tech-Aktien wie NVIDIA durch diese Nachricht unter Druck gerieten, stellt sich nun die Frage, ob der KI-Coin-Sektor von dieser Entwicklung vielleicht sogar profitieren könnte.

DeepSeek versetzt KI-Sektor gerade in Furore

Sowohl der traditionelle Finanzsektor als auch der Kryptosektor wurden jüngst durch die neuen KI-Entwicklungen aus China in Aufruhr versetzt. Das chinesische Unternehmen Deep Seek hat seine neue KI namens DeepSeek-R1 vorgestellt. Das wäre an sich noch nicht weiter bedeutsam, wenn dieses Modell in relevanten Benchmark-Tests nicht überraschend gut abschneiden würde. Tatsächlich scheint DeepSeek den US-KI-Modellen wie GPT-4, Gemini und Co. in kaum etwas nachzustehen und übertrifft sie in manchen Bereichen sogar.

Anyone who thinks DeepSeek just came out of nowhere should see this graph.



For each model on this graph, weights, code, and detailed papers were released.



This is a team with a strong track record and has been working hard for a while. They didn't come out of nowhere. pic.twitter.com/OOYmobDLr9 - Tanishq Mathew Abraham, Ph.D. (@iScienceLuvr) January 29, 2025

Das Besondere daran ist jedoch, dass für die Entwicklung dieser KI offenbar nur wenige Monate und ein Budget von circa 5 Millionen Dollar ausgereicht haben. Das stellt die extrem hohen Bewertungen von KI-bezogenen Tech-Unternehmen aus den USA, wie beispielsweise NVIDIA, infrage. Infolge dieser Nachricht kam es bei NVIDIA und anderen US-Tech-Aktien zu starken Kurskorrekturen, wobei der Wert von NVIDIA allein innerhalb von 24 Stunden um deutlich über 10 % einbrach.

Auch der Kryptomarkt blieb von dieser Korrektur der traditionellen Finanzmärkte nicht verschont, sodass Bitcoin und viele Altcoins zwischenzeitlich ebenfalls an Wert verloren. Ein Marktsektor, der von dieser Entwicklung eigentlich besonders profitieren sollte, ist der KI-Coin-Sektor. Allerdings erlebten diese Coins bislang keinen größeren Boom. Nach dem letzten Allzeithoch im Dezember 2024, als die Marktkapitalisierung des KI-Sektors rund 70 Milliarden Dollar betrug, befindet sich der gesamte Bereich weiterhin in einer Konsolidierungsphase und hat heute eine Marktkapitalisierung von circa 45 Milliarden Dollar.

Aufschwung könnte bald wieder einsetzen

Längerfristig sehen viele Analysten jedoch gute Chancen dafür, dass der KI-Coin-Sektor von den neuen Entwicklungen im KI-Markt deutlich profitieren könnte. Schließlich sorgt mehr Konkurrenz am Markt, beispielsweise durch Unternehmen aus China, grundsätzlich für eine fortschreitende Weiterentwicklung der Technologien. Dasselbe könnte auch für die Schnittstelle zwischen künstlicher Intelligenz und Kryptowährungen gelten.

Zudem könnte der Ansatz eines Open-Source-Modells, das für alle zugänglich ist, den Deep Seek ja verfolgt, dazu führen, dass auch KI-Krypto-Projekte in Zukunft Geld bei der Entwicklung einsparen könnten. Das könnte wiederum mehr Wettbewerb im Markt schaffen und den KI-Coin-Sektor insgesamt wachsen lassen. Dementsprechend könnte es sein, dass viele der Top-KI-Coins wie beispielsweise FET, VIRTUAL, GRT oder TAO derzeit noch deutlich unterbewertet sind.

Quelle: CoinMarketCap.com

Vor allem, wenn man betrachtet, dass viele dieser Coins in den letzten Monaten erheblich an Wert verloren haben. So steht FET im Monatsvergleich mit einem Minus von über 19 % da, während GR um fast 13 % gefallen ist und VIRTUAL sogar 44 % an Wert verloren hat. Sollte also bald erneut ein KI-Coin-Hype einsetzen, könnten diese Coins zu den größten Profiteuren gehören.

Neben dem KI-Sektor war es zuletzt jedoch vor allem der Meme-Coin-Sektor, der für Schlagzeilen sorgte und weiteres Wachstum verzeichnete. Daher interessieren sich viele Anleger heute eher für ein Investment in junge Meme-Coins als in neue KI-Projekte.

WEPE als Investitionsalternative zu KI-Coins?

Ein gutes Beispiel für einen solchen jungen Meme Coin stellt dabei derzeit unter anderem WEPE dar. Der befindet sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und ist lediglich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget zugänglich. Hier wird Anlegern derzeit noch die Möglichkeit geboten, im Vorverkauf und somit vor dem restlichen Markt zu rabattierten Festpreiskonditionen in WEPE zu investieren.

Jetzt in WEPE investieren

Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen bereits über 64 Millionen Dollar an Investitionen von Anlegern zusammen, was für einen so jungen Presale-Meme-Coin tatsächlich eine massive Summe darstellt. Genauer gesagt ist WEPE damit bereits der erfolgreichste Presale-Meme-Coin des Jahres 2025. Da die Investitionen immer weiter zunehmen, könnte es durchaus sein, dass bis zum Ende des Presales noch die 100-Millionen-Dollar-Marke an Funding geknackt wird.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Offiziell verbleiben noch 17 Tage bis zum Ende des Presales, allerdings könnte dieser auch schon früher ausverkauft sein, da es eine feste für den Presale reservierte Token-Anzahl gibt, die irgendwann erschöpft sein kann. Heute können Anleger den Coin auf jeden Fall noch ganz einfach mit Bankkarte oder etablierten Kryptowährungen zu einem Festpreis von 0,0003665 Dollar über das Presale-Widget erwerben.

Jetzt in WEPE investieren

WEPE scheint mit seiner Fusion aus Wolf of Wall Street und dem Frosch-Meme PEPE als Wall Street Pepe genau den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Im Zuge des generellen Hypes um Meme Coins erscheint das Projekt genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Die Community auf X und Telegram wächst stetig weiter, und es wird spannend sein zu beobachten, wie der Coin am offenen Markt performen wird, wenn er in etwas mehr als zwei Wochen gelistet wird.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.