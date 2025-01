Litecoin News: Optimismus für ETF treibt Kurs 14 % vorran

Der Litecoin-Kurs hat in den letzten 24 Stunden einen deutlichen Aufschwung erlebt und ist um 14 % gestiegen. Auslöser für diesen plötzlichen Anstieg ist die Entscheidung der US-Börsenaufsicht SEC, den Antrag für einen Litecoin-ETF offiziell zur Prüfung anzuerkennen. Doch wie realistisch ist eine Genehmigung, und welche Kursziele könnten für LTC nun in den Fokus rücken?

LTC-ETF könnte nun bald genehmigt werden

Litecoin gehörte innerhalb der letzten 24 Stunden zu den größten Gewinnern am Kryptomarkt. Der Wert des Coins schoss zeitweise um über 14 % in die Höhe. Hauptursache für diesen massiven Aufschwung dürfte die Entscheidung der SEC in den USA gewesen sein, einen Antrag für einen Litecoin-ETF formell zur Prüfung anzuerkennen. Canary Capital hatte am 16. Januar 2025 offiziell einen Antrag für einen Litecoin-ETF gestellt, der nun von der SEC geprüft wird. Sollte er genehmigt werden, könnte er der erste Altcoin-ETF in den USA abseits von Bitcoin und Ethereum werden.

Für eine mögliche Anerkennung des LTC-ETFs könnte sprechen, dass der frühere SEC-Vorsitzende Gary Gensler als krypto-kritisch galt und mittlerweile nicht mehr im Amt ist. Sein Nachfolger Mark Uyeda wird als deutlich krypto-freundlicher eingeschätzt. Der Bloomberg-ETF-Analyst James Seyffart bestätigte, dass die SEC nun die 19b-4-Anmeldung von Nasdaq prüft. Eine solche 19b-4-Anmeldung ist ein formeller Antrag einer selbstregulierenden Organisation wie Nasdaq, um eine Regeländerung für die Listung neuer Finanzprodukte zu beantragen - in diesem Fall eben eines LTC-ETFs.

Can confirm. @CanaryFunds' Litecoin ETF 19b-4 filing has been acknowledged by the SEC (As expected) https://t.co/1UFEoDUS3H pic.twitter.com/4u57QofXK8 - James Seyffart (@JSeyff) January 29, 2025

Unter der Leitung von Gary Gensler hatte die SEC in der Vergangenheit ähnliche Anträge systematisch abgelehnt oder Antragsteller zum Rückzug gezwungen. Mit dem Führungswechsel bei der SEC könnte sich dies nun ändern, da Canary Capital nicht sofort zurückgewiesen wurde, sondern erstmals ein Altcoin-ETF zur Prüfung zugelassen wurde. Sollte der LTC-ETF tatsächlich genehmigt werden, könnte das für Litecoin in Zukunft erhebliches Wachstumspotenzial bedeuten. Ein solcher ETF würde vor allem institutionellen Investoren einen deutlich einfacheren Zugang zu Litecoin ermöglichen, was die Nachfrage nach LTC erheblich steigern könnte.

Aktuell befindet sich LTC auf Rang 18 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung mit einem Marktwert von knapp 10 Milliarden Dollar. Sein heutiger Wert liegt nach dem Anstieg der letzten 24 Stunden bei knapp 129 Dollar und damit noch deutlich unter dem Allzeithoch aus dem letzten Bullenmarkt 2021, als der Coin auf knapp 400 Dollar steigen konnte.

Litecoin-Rallye könnte sich noch weiter fortsetzen

Sollte der ETF in Kürze genehmigt werden, könnte das für LTC schnell zu einem neuen Jahreshoch über 140 Dollar führen und infolgedessen eine Fortsetzung der Rallye in Richtung 200 Dollar begünstigen. Zudem wäre mit einem langfristigen und nachhaltigen Kaufinteresse zu rechnen, was den Coin möglicherweise in Richtung eines neuen Allzeithochs treiben und erstmals das Überschreiten der 400- oder sogar 500-Dollar-Marke ermöglichen könnte.

Quelle: Coingecko.com

Falls der ETF jedoch wider Erwarten abgelehnt wird, hätte das wahrscheinlich einen Rückgang des aktuellen positiven Aufwärtsmomentums zur Folge. LTC könnte dann schnell wieder in Richtung 110 Dollar abrutschen. In einem solchen Szenario wäre auch ein größerer Wertverfall denkbar, da eine Ablehnung als negatives Signal für die weitere Entwicklung von Litecoin und seine Use Cases gewertet werden könnte. In diesem Fall wäre ein Rücksetzer in Richtung 100 Dollar möglich. Sollte auch der 100-Dollar-Support nicht halten, könnte es sogar weiter nach unten in die Konsolidierungszone zwischen 60 und 80 Dollar gehen, in der sich der Coin über weite Teile des Jahres 2024 befunden hatte.

Aufgrund der noch unsicheren charttechnischen Situation und der Tatsache, dass eine Genehmigung des LTC-ETFs keineswegs garantiert ist, interessieren sich viele Anleger heute für jüngere Coins, die nicht als "Krypto-Dinosaurier" gelten. Schließlich ist LTC bereits seit 2013 auf dem Markt. Eine spannende Investitionsalternative stellt für viele derzeit unter anderem SOLX dar.

SOLX befindet sich im Gegensatz zu LTC noch ganz am Anfang seiner Entwicklung

Hierbei handelt es sich um eine junge Kryptowährung, die zum neuen Krypto-Projekt Solaxy gehört. Das befindet sich tatsächlich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung, weshalb der Coin auch noch nicht an offiziellen Krypto-Börsen gehandelt wird, sondern nur auf der offiziellen Webseite und dem dort befindlichen Presale-Widget gekauft werden kann.

Jetzt SOLX kaufen

SOLX wird derzeit zu einem rabattierten Festpreis von 0,00162 Dollar ausgegeben, und auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen bereits über 16 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Das stellt für einen so jungen Presale-Coin tatsächlich bereits eine erhebliche Summe dar. Zuträglich für das Investitionsinteresse dürfte auch der Umstand sein, dass die im Presale erworbenen Coins im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 244 % gestakt werden können.

Quelle: Solaxy.io

Wichtig ist jedoch vor allem die Utility, die das Projekt Solaxy bieten möchte. Hierbei soll es sich nämlich um eine der ersten Layer-2-Lösungen für Solana handeln. Schließlich hat die Blockchain von Solana immer noch mit Schwierigkeiten wie Netzwerküberlastung zu kämpfen, und eine eigene Layer-2-Lösung könnte Transaktionen ganz einfach auslagern. Das könnte Solaxy sehr wertvoll für das Solana-Ökosystem machen und vor allem auch für neue Meme-Coin-Projekte, die auf Solana launchen wollen, spannend sein.

Jetzt in Solaxy investieren

Dementsprechend sind Anleger gespannt, wie sich das Projekt und sein Coin in den kommenden Wochen und Monaten entwickeln werden.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.