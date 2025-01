SUI Kurs Prognose: Geht es von nun an wieder aufwärts?

Der SUI-Kurs hat in den vergangenen Monaten eine starke Rallye hingelegt und sich von unter 1 Dollar auf ein Allzeithoch von 5,35 Dollar gesteigert. Doch nach diesem Höhenflug folgte eine Korrektur, die den Coin zwischenzeitlich wieder auf 3,5 Dollar zurückfallen ließ. Nun scheint sich SUI erneut zu stabilisieren, und viele Anleger fragen sich, ob die Korrekturphase damit beendet ist und der Coin erneut in Richtung neuer Höchststände steigen kann.

SUI hat zuletzt deutliche Korrektur durchlaufen

SUI gehörte in den letzten Monaten zu den gehyptesten Krypto-Projekten am Markt. Er erlebte von September bis zum Jahresbeginn 2025 ein massives Wachstum und schoss von unter 1 Dollar auf ein Allzeithoch von über 5 Dollar. Damit erreichte er zwischenzeitlich eine Marktkapitalisierung von über 15 Milliarden Dollar und stieg in die Top-Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung auf.

Nachdem der Coin am 5. Januar sein bisheriges Allzeithoch von 5,35 Dollar erreicht hatte, folgte eine Konsolidierung und ein nachlassendes Anlegerinteresse. Zunächst fiel SUI auf ein Support-Niveau bei 4,5 Dollar, das sich ab der zweiten Januarhälfte jedoch nicht mehr halten konnte. In der letzten Woche erlitt der Coin einen weiteren starken Rücksetzer, der ihn auf Tiefststände um 3,5 Dollar zurückwarf.

Quelle: Coingecko.com

Der Support bei 3,5 Dollar scheint jedoch gehalten zu haben. Seitdem konnte SUI einen höheren Tiefstand bei 3,6 Dollar etablieren und in den letzten 24 Stunden sogar ein neues Hoch von 4,2 Dollar erreichen. Seit gestern ging es für SUI um über 10 % aufwärts, was nun viele Anleger berechtigterweise dazu veranlasst, sich zu fragen: War das die Bodenbildung der Korrektur? Geht es jetzt wieder aufwärts in Richtung eines neuen Allzeithochs?

Jetzt erneuter Rallyeimpuls in Richtung eines neuen Allzeithochs?

Kurstechnisch gesehen macht SUI aktuell einen guten Eindruck und könnte Anlegern einen günstigen Einstiegszeitpunkt bieten. Schließlich gelang es dem Coin bereits, den 4-Dollar-Widerstand zu überwinden und sowohl einen höheren Tiefststand als auch einen höheren Höchststand zu etablieren.

Das nächste wichtige Ziel wäre es nun, auch das Niveau um die 4,5-Dollar-Marke zu durchbrechen. Die war zuletzt ja mehrfach ein wichtiger Support, dürfte nun jedoch als starker Widerstand wirken. Sollte SUI diesen Bereich überwinden, könnte der Coin wieder in die Konsolidierungsrange zwischen 4,5 und 5 Dollar eintreten - ein Bereich, in dem er über weite Teile des Januars feststeckte.

Quelle: Coingecko.com

Sobald er sich dort etabliert, könnten die Bullen aufatmen, da das eine Fortsetzung der vorangegangenen Rallye in Richtung neuer Höchststände erleichtern würde. Schließlich bietet SUI zahlreiche Use Cases und Utilities und wird von vielen bereits als das nächste Ethereum oder Solana gehandelt. Allerdings war der jüngste Hype um SUI enorm, was zu einer starken Rallye führte. Gleichzeitig blieb jedoch die Adaption und der Launch neuer Krypto-Projekte auf SUI hinter den Erwartungen zurück.

Sollte sich das nicht bald ändern, könnte es für SUI schwer werden, neue Allzeithochs zu erreichen. Stattdessen könnte der Coin weiter um die 4-Dollar-Marke schwanken oder möglicherweise erneut in Richtung 3,5 Dollar zurückfallen. Entscheidend wird dabei auch die Entwicklung des gesamten Kryptomarktes in den kommenden Wochen sein. Falls der Markt eine korrigierende Phase durchläuft, wäre es sehr wahrscheinlich, dass SUI in Richtung 3,5 oder sogar 3 Dollar zurückfällt.

Aufgrund dieser unsicheren charttechnischen Situation und der bereits hohen Marktkapitalisierung von 12,43 Milliarden Dollar interessieren sich viele Anleger aktuell eher für Coins, die sich noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung befinden.

SOLX als sinnvolle Investitionsalternative zu SUI?

SOLX ist ein solcher Coin, der noch ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Er kann aktuell noch nicht am offenen Markt gehandelt werden und ist noch an keiner Krypto-Börse gelistet. Stattdessen befindet er sich in der Presale-Phase und kann ausschließlich über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,00162 Dollar erworben werden.

Jetzt SOLX kaufen

Der Kauf ist dabei einfach mit Bankkarte oder etablierten Kryptowährungen möglich. Innerhalb der letzten Wochen kamen bereits über 16,3 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Quelle: Solaxy.io

Das hohe Investitionsinteresse lässt sich auf zwei Hauptgründe zurückführen. Zum einen lassen sich mit dem Staking von SOLX jährliche Renditen von über 200 Prozent verdienen. Zum anderen bietet das dahinterstehende Projekt Solaxy aus Sicht vieler Investoren spannende Use Cases. Solaxy soll eine der ersten Layer-2-Lösungen für Solana werden und dabei helfen, bestehende Probleme der Solana-Blockchain wie Netzwerküberlastung, fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierbarkeitsprobleme zu lösen, indem Transaktionen in Zukunft einfach auf Solaxy ausgelagert werden.

Jetzt SOLX kaufen

Zudem könnte Solaxy in Zukunft besonders für Meme-Coin-Projekte interessant werden, die sich aufgrund der hohen Transaktionsgeschwindigkeit und niedrigen Gebühren für Solana entscheiden. Solche Faktoren könnten dem Coin und dem dahinterstehenden Solaxy-Projekt in Zukunft erhebliches Wachstum bescheren. Daher interessieren sich viele Anleger bereits jetzt dafür, möglichst früh in SOLX zu investieren.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.