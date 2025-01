Bad Homburg (ots) -Mit dem Innovationspreis KONKRET will die Lilly Deutschland Stiftung die Gesundheitsversorgung verbessern. Der Preis wird 2025 zum fünften Mal verliehen und richtet sich an Menschen und Projekte, die mit neuen Ideen die Versorgung verbessern - auf lokaler, regionaler oder bundesweiter Ebene. Die drei besten Projekte erhalten Preisgelder von jeweils 10.000, 5.000 und 3.000 Euro. Zum fünfjährigen Jubiläum des KONKRET-Preises gibt es zusätzlich einen Sonderpreis für geschlechterspezifische Versorgung, der mit 5.000 Euro dotiert ist. Bewerbungen für den KONKRET-Preis können bis 30. April 2025 online unter lilly-stiftung.de/konkret-preis-2025/ eingereicht werden.Die Lilly Deutschland Stiftung hat den KONKRET-Preis 2020 ins Leben gerufen, um das Engagement von Menschen und Organisationen im Gesundheitsbereich für eine bessere, integrierte Versorgung zu würdigen. Apotheken, Arztpraxen, Kliniken, Pflegeeinrichtungen, Patienten- und Selbsthilfegruppen, Gesundheitsregionen oder Vereine - alle können sich mit ihren Projekten bewerben. Die Vergabekriterien sind offen und nicht auf bestimmte Indikationen, Sektoren oder Versorgungskategorien beschränkt. Dies spiegelt auch das breite Spektrum der bisherigen Preisträger:innen wider, das u.a. ein Konzept für nicht-ärztliches Praxispersonal, das Hausbesuche übernimmt, ein Pilotprojekt zur allgemeinen ambulanten Palliativversorgung, eine Beratungsstelle für Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen oder eine Ersthelfer-App für schnellen Notfalleinsatz umfasst.Mit dem Sonderpreis 2025 will die Lilly Deutschland Stiftung die Bedeutung und den Verbesserungsbedarf der geschlechterspezifischen Versorgung in Deutschland hervorheben. Denn das Geschlecht spielt bei Gesundheit und Krankheit z.B. bei Erkrankungshäufigkeit, Krankheitslast, der gesundheitsbezogenen Lebensqualität oder der Lebenserwartung eine wichtige Rolle.Über die Vergabe des KONKRET-Preises entscheidet eine unabhängige Fach-Jury. Die Preisverleihung findet am 03. Juli 2025 in Bad Homburg statt und wird auch live gestreamt. Alle Informationen zum KONKRET-Preis 2025 finden sich auf der Website der Lilly Deutschland Stiftung unter: https://lilly-stiftung.de/konkret-preis-fur-innovative-versorgung/Über die Lilly Deutschland StiftungDie Lilly Deutschland Stiftung mit Sitz in Bad Homburg wurde 1992 gegründet und ist eine gemeinnützige Stiftung. Ihr Ziel ist es, durch interdisziplinäre Zusammenarbeit und konsequente Einbindung bereichs- und funktionsübergreifender Expertisen die Gesundheitsversorgung von Menschen in Deutschland nachhaltig zu verbessern. Seit ihrer Gründung hat die Stiftung gemeinsam mit Expert:innen aus Gesundheit, Wissenschaft, Ethik, Krankenkassen und Politik bedeutende Projekte entwickelt und gefördert. Vertreten wird die Lilly Deutschland Stiftung durch ihren paritätischen, ehrenamtlich tätigen Vorstand, besetzt mit Expert:innen aus Gesundheitswesen, Gesellschaft und Politik sowie Mitarbeiter:innen der Lilly Deutschland GmbH.Wenn Sie mehr über die Lilly Deutschland Stiftung erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website oder folgen Sie uns auf LinkedIn und Instagram.Pressekontakt:Weber Shandwick FrankfurtSpeicherstraße 5960327 Frankfurt am MainArne BendixenBüro: 069 9130 4323E-Mail: abendixen@webershandwick.comLilly Deutschland StiftungWerner-Reimers-Straße 2-461352 Bad Homburgwww.lilly-stiftung.dePressestelleBüro: 06172 273-2738E-Mail: presse@lilly-stiftung.deOriginal-Content von: Lilly Deutschland Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150941/5960919