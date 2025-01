DJ ENERGIE-BLOG/BWO kritisiert Kürzungen bei Wind-Auktion

Kommentare, Einschätzungen und Entwicklungen zu Energiethemen, -versorgung und -sicherheit in Deutschland:

BWO kritisiert Kürzungen bei Wind-Auktion

Der Bundesverband Windenergie Offshore (BWO) hat die Kürzungen bei der Wind-Auktion kritisiert. Der Verband sieht zwar Fortschritte im neuen Flächenentwicklungsplan des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH), kritisiert aber gleichzeitig Rückschritte bei der Planungssicherheit. Positiv sei, dass größere Flächen aufgeteilt wurden. "Dies kann sich positiv auf die Akteursvielfalt auswirken und einen gesunden Wettbewerb fördern", sagte BWO-Geschäftsführer Stefan Thimm. Positiv sei auch die Entscheidung, neue Flächen mit geringerer Leistungsdichte auszuschreiben, da so eine "bessere Windernte" erzielt werden könne. Kritisch sieht der Verband allerdings, dass vor der diesjährigen Auktion die zu installierende Leistung der auszuschreibenden Flächen um 1 Gigawatt (GW) gekürzt wurde. "Diese Reduktion erschwert Investitionsentscheidungen und verzögert den notwendigen Ausbau der Offshore-Windenergie", so der Verband. Auch die mittelfristige Perspektive gebe Anlass zur Sorge. Während der Entwurf des Flächenentwicklungsplans noch eine Ausbauleistung von 60 GW bis 2037 vorsah, bleibt die aktuelle Planung mit 40 GW bis 2035 deutlich dahinter zurück. "Dies erschwert den Hochlauf der Lieferkette und schmälert die Chancen auf mehr Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Deutschland und Europa", so der Verband.

