Der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar hat am Donnerstag mit seinen Quartalszahlen enttäuscht. Das Unternehmen teilte mit, dass der Umsatz aufgrund von schwächeren Verkaufszahlen zurückging. Die Aktie verliert am Nachmittag in erster Reaktion rund fünf Prozent und rutscht unter eine wichtige Unterstützung.Im vierten Quartal 2024 sank der Umsatz um fünf Prozent auf 16,22 Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal hatte er noch 17,07 Milliarden Dollar betragen. Grund dafür ist laut Caterpillar ein niedrigeres ...

