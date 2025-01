La Palma, Spanien (ots/PRNewswire) -- Die ersten bestätigten Headliner sind die STARMUS All Stars - eine herausragende Versammlung von Rocklegenden mit Glenn Hughes als besonderem Gast -, der Oscar- und 15-fache Grammy-Gewinner Jorge Drexler und die prominente spanische Pop-Rock-Band Efecto Pasillo.- Das herausragende Rednerpanel wird wissenschaftliche Größen und weltbekannte Ikonen wie Jane Goodall, Brian May, acht Nobelpreisträger und legendäre Astronauten vom 25. bis 28. April in La Palma zusammenbringen.- STARMUS La Palma wird eine unvergleichliche Plattform sein, um das Bewusstsein für den Schutz des Himmels zu schärfen und eine einzigartige Debatte über aktuelle Bedrohungen und Herausforderungen wie Weltraummüll und Himmelsverschmutzung zu fördernSTARMUS La Palma hat die erste Runde von Künstlern und die Programmstruktur für das Festival bekannt gegeben, das vom 25. bis 29. April 2025 stattfinden wird. Diese Veranstaltung wird eine beeindruckende Reihe von Musikern, Wissenschaftlern und Experten zusammenbringen, die sich auf den Schutz des Himmels vor Verschmutzung und Weltraummüll konzentrieren.Das musikalische Lineup umfasst die STARMUS All Stars, ein Rockensemble mit Legenden wie Glenn Hughes, Ron "Bumblefoot" Thal, Derek Sherinian, Vinny Appice, Tony Franklin und Dino Jelusick. Sie werden von Jorge Drexler, einem Oscar- und 15-fachen Grammy-Preisträger, sowie der spanischen Pop-Rock-Band Efecto Pasillo begleitet, die für ihre Mischung aus Pop, Rock und lateinamerikanischen Rhythmen bekannt ist.Das Festival wird auch ein herausragendes Panel von Rednern beherbergen, darunter die renommierte Ethologin Jane Goodall, der legendäre Musiker und STARMUS-Mitbegründer Brian May sowie acht Nobelpreisträger wie John Mather, Michel Mayor, Kip Thorne, Steven Chu und Donna Strickland. Berühmte Astronauten wie Chris Hadfield, Kathryn Thornton, Terry Virts, Pablo Álvarez und Sara García werden ebenfalls anwesend sein, zusammen mit weltweit führenden Experten für KI und Cybersicherheit, darunter Bernhard Scholkopf und Chema Alonso. Auch Technologieführer wie Tony Fadell, Mitentwickler des iPhones, werden teilnehmen.Die Programmstruktur umfasst mehrere wichtige Komponenten. Das Sonic Universe Konzert am 26. April wird Auftritte der STARMUS All Stars, Jorge Drexler und Efecto Pasillo bieten. Als Vorgruppen treten FLANGR, eine chilenische Astro-Pop-Band, das Reggaeton-Pop-Duo K-Narias und Chris Boshuizen, auch bekannt als Dr. Chrispy, ein ehemaliger Astronaut und Musikproduzent, auf.Die Classical Night Series Konzerte, die für den 25. und 27. April geplant sind, werden herausragende Künstler wie Montserrat Martí, Simona Todaro Pavarotti, Luis Santana, Víctor Carbajo und das STARMUS Orchester präsentieren. Diese Aufführungen finden in Santa Cruz de La Palma statt und bieten eine Mischung aus Opern- und klassischer Musik.STARMUS La Palma wird auch zwei STARMUS Camps einführen, die sich in Santa Cruz und Los Llanos de Aridane befinden und ein vollständiges viertägiges Programm von Aktivitäten bieten. Die Expo Zone wird eine Vielzahl von Ausstellern beherbergen, darunter die Starlight Foundation und das Instituto de Astrofísica de Canarias, während die Stage Zone Vorträge, Vorführungen und Musikprogramme bieten wird.Die Keynote-Vorträge finden am 25., 26. und 28. April in Puerto Naos statt, mit Vorträgen von Nobelpreisträgern, Astronauten, KI- und Cybersicherheitsexperten sowie renommierten Wissenschaftlern. Diese Vorträge decken ein breites Themenspektrum ab, mit besonderem Fokus auf den Schutz des Himmels.Neben den Hauptereignissen wird STARMUS La Palma eine Bildungsinitiative namens "Interscholar by STARMUS" vorstellen, die darauf abzielt, kanarische Grund- und Sekundarschüler zu inspirieren. Über fünf Wochen hinweg werden die Schüler an Aktivitäten und Workshops teilnehmen, die von Botschaftern wie dem Physiker Javier Santaolalla, der Band Efecto Pasillo, dem Musiker Jorge Drexler und dem Jane Goodall Institut geleitet werden. Dieses Projekt zielt darauf ab, Neugier zu wecken und das Verständnis der Schüler für wissenschaftliche Konzepte durch eine Mischung aus Musik, Kino und praktischen Lernerfahrungen zu vertiefen.Insgesamt zielt STARMUS La Palma darauf ab, das Bewusstsein für den Schutz des Himmels zu schärfen und Diskussionen über Weltraummüll und Himmelsverschmutzung zu fördern. Der vollständige Veranstaltungsplan wird in den kommenden Wochen auf der STARMUS-Website veröffentlicht.Kontaktdaten:Kontaktdaten für Medien: Brezo Rodríguez, +34 678255196, brezo@starmus.com; press@starmus.comSTARMUS Festival: https://starmus.com/p/starmus-la-palmaFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2609683/STARMUS_La_Palma_Program_Structure.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2549419/5143094/STARMUS_La_Palma_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/starmus-kundigt-die-programmstruktur-und-das-line-up-der-kunstler-fur-starmus-la-palma-an-302364450.htmlOriginal-Content von: STARMUS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173921/5960948