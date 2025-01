DJ Lagarde: Senkung um 50 Basispunkte wurde nicht diskutiert

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) gibt es nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde keine Neigung zu beschleunigten Zinssenkungen. "50 Basispunkte wurden überhaupt nicht erwähnt", sagte Lagarde in ihren einleitenden Bemerkungen in der Pressekonferenz nach der jüngsten EZB-Ratssitzung. Auch über ein Ende der Zinssenkungen sei nicht gesprochen worden - "weil das verfrüht wäre", wie die EZB-Präsidentin sagte. Der volkswirtschaftliche Stab wird Lagarde zufolge demnächst ein Papier mit neuen Schätzungen für den so genannten neutralen Zins veröffentlichen. Der Zinssenkungsbeschluss sei einstimmig gefallen.

Zuvor hatte der EZB-Rat erwartungsgemäß beschlossen, die Leitzinsen um 25 Basispunkte zu senken und den Abbau der Anleihebestände wie geplant fortzusetzen. Explizite Aussagen zum weiteren Zinskurs machte das Gremium nicht. Es will seine Geldpolitik weiterhin von Sitzung zu Sitzung festlegen und sich dabei an den aktuellsten Daten orientieren.

January 30, 2025 09:13 ET (14:13 GMT)

