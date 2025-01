New York (www.anleihencheck.de) - Die geldpolitische Strategie der FED dürfte 2025 zunehmend von der US-Politik beeinflusst werden, so Morgane Delledonne, Head of Investment Strategy bei Global X.Die drastischen Maßnahmen des US-Präsidenten Donald Trump in den Bereichen Einwanderung, Zölle und Steuern würden bei den künftigen Entscheidungen der FED über weitere Zinssenkungen eine wichtige Rolle spielen. Starke Wirtschaftsdaten und eine hohe Inflation in Verbindung mit dem potenziellen Inflationsdruck, der von diesen bevorstehenden Maßnahmen der US-Regierung ausgehe, würden das Risiko erhöhen, dass die FED ihren bisherigen Zinssenkungszyklus in diesem Jahr unterbrechen werde. (30.01.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...