Der Oberste Gerichtshof der Bahamas hat heute eine Vereinbarung genehmigt, nach der die Joint Official Liquidators (JOLs) von FTX Digital Markets Ltd. (FTX DM) die aufsichtsrechtliche Forderung der Securities Commission of The Bahamas (die Kommission) in Höhe von 221,55 Millionen US-Dollar gegen FTX DM nachrangig behandeln.

Die vom Gericht genehmigte "Vereinbarung zur Nachrangigkeit von Ansprüchen" zwischen den JOLs und der Kommission ermöglicht eine Neupriorisierung der Zahlungen an alle Kunden und anderen Gläubiger von FTX DM, einschließlich etwaiger Zinsen, die den Kunden von FTX DM zustehen, vor dem "zugelassenen regulatorischen Anspruch" der Kommission.

Der Antrag der JOLs stützte sich auf ihre Befugnisse zum Abschluss von Vereinbarungen und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß "Amended Global Settlement Agreement" (GSA) vom 12. August 2024. Justice L Klein genehmigte die Vereinbarung zwischen den JOLs und der Kommission am 29. Januar 2025.

Der regulatorische Anspruch der Kommission auf Strafzahlungen gegen FTX DM bezieht sich auf Verstöße gegen das Gesetz über digitale Vermögenswerte und registrierte Börsen sowie das Gesetz über die Meldung von Finanztransaktionen, gemäß den Ermittlungen der Aufsichtsbehörde für digitale Vermögenswerte.

Die Securities Commission of The Bahamas ist eine gesetzlich eingerichtete Behörde, die 1995 gegründet wurde. Sie ist für die Regulierung von Wertpapieren, Investmentfonds und den Kapitalmärkten, Finanz- und Unternehmensdienstleistern, digitalen Vermögenswerten und Börsen sowie dem Handel mit Kohlenstoffgutschriften verantwortlich. Das Gesetz über digitale Vermögenswerte und registrierte Börsen (Digital Assets and Registered Exchanges Act) von 2024 trat im Juli 2024 in Kraft und aktualisierte sowie erweiterte die legislativen und regulatorischen Rahmenbedingungen für digitale Vermögenswerte. Weitere Informationen sind unter folgendem Link verfügbar: DARE Act 2024 Information Securities Commission of The Bahamas. Weitere Informationen über die Securities Commission of The Bahamas finden Sie unter https://www.scb.gov.bs/.

