Mainz (ots) -ZDFneo ÄnderungsmitteilungWoche 05/25Freitag, 31.01.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:0.25 heute-show spezialWahlkampf: Der Nachschlag(ZDF 31.1.2025)Deutschland 20250.50 Neo Ragazzi(vom 6.6.2024)1.35 Game Two #361Videospielmagazin(vom 30.1.2025)2.10 Box 21Eingesperrt2.55 Box 21Nicht aufgeben3.40 Box 21Sag es4.20 Box 21Geheimnisse5.05 Haben Sie das von den Morgans gehört?- 6.45 (Did You Hear About the Morgans?)Woche 06/25Sonntag, 02.02.Bitte Programmänderung und Zeikorrekturen beachten:0.05 heute-show spezialWahlkampf: Der Nachschlag(vom 13.1.2025)Deutschland 20250.30 Das Tal der geheimen Gräber(Ofrenda a la tormenta)2.35 neoriginalNorthern LightsBegegnung auf der Brücke3.25 neoriginalNorthern LightsDer Morgen danach4.10 neoriginalDeadlinesBild - Text - Schere4.35 neoriginalDeadlinesZungenkuss nach dem Kotzen4.55 neoriginalDeadlinesStein5.20 neoriginalDeadlinesSchmetterlingstage5.45 neoriginal- 6.05 DeadlinesBefiehl du deine WegeMontag, 03.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:1.25 heute-show spezialWahlkampf: Der Nachschlag(vom 13.1.2025)Deutschland 20251.50 The RookieLebenslänglich2.30 The RookieTag des Todes3.15 Die glorreichen 10Die sensationellsten Suchaktionen der Geschichte3.55 Terra XEin Tag auf Burg Münzenberg 12184.40 Terra XEin Tag im Mittelalter5.25 Terra X- 6.25 Ein Tag in Nürnberg 1593 - Der Scharfrichter Frantz SchmidtDonnerstag, 06.02.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:0.45 heute-show spezialWahlkampf: Der Nachschlag(vom 13.1.2025)Deutschland 20251.10 The Last WaveFünf Stunden1.55 The Last WaveMysteriöse Veränderungen2.50 The Last WaveAufstand3.40 The Last WaveExplosion4.30 The Last WaveBumerang5.20 The Last Wave- 6.15 Botschafter