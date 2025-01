Chart des Tages | Bitcoin (30.01.2025)

Bitcoin setzt seine beeindruckende Rallye fort und notiert bei 104.966 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,7 - in den letzten 24 Stunden entspricht, obwohl die Federal Reserve an ihrer aggressiven Haltung festhält. Die Widerstandsfähigkeit der Kryptowährung angesichts der straffen Geldpolitik unterstreicht die sich verändernde Dynamik auf den Märkten für digitale Vermögenswerte, insbesondere unter der kryptofreundlichen Politik der Trump-Regierung, trotz der negativen Zuflüsse in ETFs in dieser Woche.

Institutionelle Integration

Der Kryptowährungsmarkt verzeichnet eine beispiellose institutionelle Akzeptanz. Mit der Integration digitaler Vermögenswerte in ihr Investmentportal ist die Old Glory Bank das jüngste etablierte Finanzinstitut, das Kryptowährungen akzeptiert. Die Entscheidung der FDIC-versicherten Bank, Bitcoin für Aktienkäufe zu akzeptieren, signalisiert das wachsende Vertrauen in Kryptowährungen als legitimes Finanzinstrument.

Mögliche Einführung durch die Zentralbank

In einer bahnbrechenden Entwicklung ist die Tschechische Nationalbank (CNB) bereit, als erste Zentralbank Europas Bitcoin in ihre Reserven aufzunehmen. Die potenzielle Zuweisung von bis zu 5 - ihrer 140 Milliarden Euro schweren Reserven würde eine bedeutende Veränderung in der Einstellung der Institutionen gegenüber Kryptowährungen darstellen und könnte einen Präzedenzfall für andere Zentralbanken schaffen.

Firmenvermögen

Die frühzeitige Übernahme der neuen FASB-Rechnungslegungsvorschriften durch Tesla hat zu mehr Transparenz bei den Bitcoin-Beständen des Unternehmens geführt und seine 9.720 BTC-Position im Wert von 1,076 Milliarden US-Dollar offengelegt. Der 600 Millionen US-Dollar hohe GAAP-Gewinnanstieg aus seinen digitalen Beständen zeigt die potenziellen Auswirkungen von Kryptowährungsinvestitionen auf die Unternehmensbilanzen....

