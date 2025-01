Die IBM-Aktie verzeichnet einen bemerkenswerten Aufschwung an den Börsen, angetrieben durch überzeugende Zukunftsaussichten im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der Technologiekonzern prognostiziert für das laufende Jahr einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von mindestens fünf Prozent, was die Markterwartungen deutlich übertrifft. Diese positive Entwicklung spiegelt sich im Aktienkurs wider, der mit einem Plus von über acht Prozent auf mehr als 238 Euro kletterte und sich damit auf Rekordniveau bewegt. Die starke Performance wird insbesondere durch die wachsende Nachfrage nach KI-gestützten Produkten und Dienstleistungen gestützt.

Solide Geschäftszahlen untermauern Wachstumskurs

Die Geschäftsergebnisse des vergangenen Jahres unterstreichen den erfolgreichen Transformationskurs des Unternehmens. Der Gesamtumsatz erreichte 62,8 Milliarden US-Dollar, was einem währungsbereinigten Zuwachs von drei Prozent entspricht. Besonders erfreulich entwickelte sich der bereinigte operative Gewinn, der um neun Prozent auf 11,2 Milliarden Dollar anstieg. Trotz milliardenschwerer Pensionsrückstellungen, die den Nettogewinn temporär belasteten, zeigt sich das Unternehmen für die kommenden Monate optimistisch. Die robusten Buchungszahlen im KI-Segment sowie die positiven Entwicklungen im Softwarebereich deuten auf eine nachhaltige Wachstumsdynamik hin.

Anzeige

IBM-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue IBM-Analyse vom 30. Januar liefert die Antwort:

Die neusten IBM-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für IBM-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 30. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

IBM: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...